Amino Health reçoit une facilité de crédit de 42 millions de dollars

Plateforme de navigation santé Amino Health a reçu un financement de crédit supplémentaire de 42 millions de dollars d’Oxford Finance suite à son augmentation de 80 millions de dollars en mai.

CE QU’ILS FONT

La société basée en Californie met ses membres en relation avec des prestataires de soins de santé physiques et mentaux et des programmes d’avantages sociaux et permet à ses membres de prendre des rendez-vous et de suivre leurs prestataires préférés. Il distribue également des cotes de coût et de qualité pour les fournisseurs et les installations.

Amino utilisera les fonds pour accélérer sa croissance, renforcer son équipe, étendre sa portée sur le marché et faire progresser son infrastructure technologique.

« Nous sommes ravis de soutenir Amino dans sa mission de transformer l’expérience de navigation des soins de santé », a déclaré Rohit Gandhi, directeur principal d’Oxford, dans un communiqué. a le potentiel de révolutionner la façon dont les individus accèdent aux services de santé et y naviguent. Cet investissement reflète notre confiance dans le leadership, la vision et la capacité d’Amino à avoir un impact significatif sur l’industrie.

APERÇU DU MARCHÉ

La société a commencé comme une plate-forme directe au consommateur et est depuis passée à un modèle d’abonnement d’entreprise avec des membres de plans de santé, des administrateurs d’avantages sociaux, des administrateurs tiers et des fournisseurs de soins.

En 2017, Amino a levé 25 millions de dollars en financement de série C.

D’autres entreprises dans l’espace de navigation des soins comprennent Rightway, une plate-forme de navigation dans les soins et d’avantages pharmaceutiques axée sur les employés, et Accolade, qui offre des services de navigation en matière de soins de santé virtuels et de soins et d’avantages.