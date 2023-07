Amick: Pourquoi les commentaires viraux de Joel Embiid comptent beaucoup moins que le prochain mouvement de Daryl Morey et James Harden

Les gros titres sur Les commentaires énigmatiques de Joel Embiid faite jeudi au Festival du Film Sportif ININTERROMPU a mis près de quatre jours à arriver – une éternité dans ce paysage médiatique moderne.

Mais quand ils l’ont fait, la star des Sixers semblant signaler son mécontentement en discutant de la possibilité de remporter un titre ailleurs qu’à Philadelphie, il n’a pas fallu longtemps pour que les spéculations sur ce que tout cela pourrait signifier commencent. Certains médias joué directementtandis que d’autres ont évoqué la possibilité de implications plus importantes et plus dramatiques. Marcus Hayes du Philadelphia Inquirer, quant à lui, a reproché au MVP en titre d’avoir dégagé un « Déficit de leadership. » À partir de là, vous saviez qu’il ne faudrait pas longtemps avant que les sites de paris n’interviennent car, eh bien, ce n’est jamais le cas.

Au moment où j’écrivais ceci, en fait, un e-mail d’un de ces établissements est apparu dans ma boîte de réception.

« Les cotes commerciales d’Embiid ont 8 équipes répertoriées… »

Pourtant, par souci d’équité envers Embiid et les Sixers, n’activons pas la machine hyperbole aussi rapidement. Au lieu de cela, nous allons nous en tenir aux mots exacts qui ont causé toute cette agitation.

« Je veux juste gagner un championnat – euh, vous savez, tout ce qu’il faut », a-t-il déclaré au PDG de UNINTERRUPTED / directeur commercial de LeBron James, Maverick Carter. «Je ne sais pas où cela va se passer, que ce soit à Philadelphie ou ailleurs. Je veux juste avoir une chance d’accomplir cela. Je veux voir ce que ça fait de gagner le premier et de penser au suivant. Ce n’est pas facile, mais il faut plus qu’un ou deux, trois gars. Vous devez avoir de bonnes personnes autour de vous, et moi-même, vous savez, chaque jour, je travaille dur pour être à ce niveau afin que je puisse produire et y arriver.

Si vous supprimez le message réel, il n’y a vraiment pas grand-chose à disséquer ici. Embiid, comme tant d’athlètes qui l’ont précédé, a exprimé son intérêt à être champion et a indiqué que c’était une plus grande priorité que de jouer pour la même équipe NBA pendant toute sa carrière. Ce n’est guère révélateur, surtout à l’ère de la culture Ringz d’aujourd’hui. Et n’oublions pas, pour citer un autre exemple similaire, que c’est pendant ces mêmes canicules d’été il y a un an que les commentaires de Giannis Antetokounmpo sur la possibilité de jouer à Chicago ont été faire le tour.

Quant à la question de savoir si Embiid pourrait essayer de quitter Philly de sitôt, une source de haut rang des Sixers a déclaré L’athlétisme qu’Embiid ou ses représentants n’ont partagé aucun message de ce type avec l’équipe. En fait, la conviction de l’organisation reste qu’Embiid aimerait suivre le chemin de Dirk Nowitzki ou Kobe Bryant et rester avec une équipe pendant toute sa carrière. La source a obtenu l’anonymat parce que ce genre de questions ne sont généralement pas discutées publiquement.

Autour de la ligue, les commentaires d’Embiid ont déclenché le bavardage typique sur la façon dont les Knicks apparaissaient comme la plus grande menace pour l’attirer s’il demandait jamais. Embiid a encore trois saisons sur son contrat actuel, avec une option de joueur d’une valeur estimée à 59 millions de dollars pour la saison 2026-27.

Embiid lui-même est intervenu sur la question quelques heures seulement après que ses remarques ont pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux, lorsqu’il a semblé indiquer qu’il était simplement à la hauteur de sa réputation de longue date en tant que le plus grand troll de la ligue.

« Mon pote vérifie mon deuxième prénom », il tweeté de son compte « Joel ‘Troel’ Embiid' ».

Mais parce que le cycle des nouvelles estivales de la NBA a ralenti et parce que la saga James Harden a créé tant d’incertitude autour de la situation des Sixers, les paroles d’Embiid ont un poids différent ces jours-ci. Les défis qui accompagnent la situation de Harden restent cependant très réels, et c’est là que les Sixers seraient bien avisés de trouver une résolution sur ce front le plus tôt possible.

Tant qu’Embiid ne sait pas à quoi ressemblera la liste pour la saison prochaine et s’il sera le seul All-Star dessus, il est juste de se demander où son esprit pourrait vagabonder en ce qui concerne son avenir. Un manque de clarté sur le chemin à parcourir incitera toujours à envisager des routes différentes.

Comme Embiid l’a clairement indiqué publiquement et en privé, sa forte préférence est que Harden le relance la saison prochaine après avoir opté pour la dernière année de son contrat.

« Déçu, mais encore une fois, je comprends aussi (que) ce sont des affaires », a déclaré Embiid à Rachel Nichols de Showtime le 9 juillet. « Vous savez, les gens prennent des décisions, et j’apprécie davantage la façon dont il a géré toute la situation. Nous serons des garçons pour toujours. (Je) veux qu’il revienne, évidemment, pour que nous puissions sortir et accomplir ce que nous voulons, c’est-à-dire gagner un championnat. Alors j’espère que… son état d’esprit pourra être changé. Mais à part ça, je suis tellement heureux d’être son ami. Nous sommes proches et nous avons grandi depuis qu’il est arrivé (à Philadelphie), et c’est ce qui me passionne. Je suis ravi de garder cette amitié pour le reste de nos vies.

Pourtant, comme je l’ai écrit jeudi, la position de Harden reste inchangée. Il veut quitter Philadelphie et jouer pour les Clippers. Amitié mise à part, Embiid et Harden ont des objectifs concurrents pour le moment.

Quant aux Sixers, le président des opérations de basket-ball Daryl Morey a continué de demander le genre de retour dans les négociations commerciales de Harden que les dirigeants rivaux sont convaincus qu’il envisage sérieusement de garder l’ancien MVP. Pourtant, les Sixers, avec le niveau de bonheur d’Embiid à l’esprit et le camp d’entraînement encore dans deux mois, pourraient-ils emprunter la voie patiente ici dans l’espoir de maximiser leur retour et d’augmenter leurs chances de titre en cours de route? Vous n’avez pas besoin d’être un détective pour relier ces points.

Les paroles d’Embiid, plus que tout, rappelaient que le prochain mouvement de Morey sur le front de Harden pourrait avoir beaucoup d’importance sur toute la ligne.

(Photo de Joel Embiid : Bob DeChiara / USA Today)