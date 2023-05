Amichai Chikli d’Israël approuve les critiques d’Elon Musk à l’encontre de George Soros

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV – Un ministre israélien officiellement chargé de lutter contre l’antisémitisme a défendu le PDG de Twitter, Elon Musk, affirmant qu’Israël ne considérait pas la récente comparaison du magnat de la technologie entre le financier juif George Soros et un super-vilain de la bande dessinée comme antisémite. Le tweet du ministre est intervenu quelques jours seulement après que le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que les théories du complot antisémite et l’expression « Les Juifs » étaient en vogue sur Twitter après le commentaire de Musk, qui, selon eux, « puait l’antisémitisme ».

Tard jeudi, le ministre israélien des affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a tweeté presque exactement le contraire. « En tant que ministre israélien chargé de lutter contre l’antisémitisme, je voudrais préciser que le gouvernement israélien et la grande majorité des citoyens israéliens considèrent Elon Musk comme un entrepreneur incroyable et un modèle.

« La critique de Soros – qui finance les organisations les plus hostiles au peuple juif et à l’État d’Israël est tout sauf de l’antisémitisme, bien au contraire ! » il ajouta.

Le contraste met en évidence la vision partagée d’Israël sur Soros, certains affirmant que ses détracteurs utilisent des tropes antisémites classiques pour le délégitimer, et les conservateurs qui disent que sa politique libérale cause des dommages à Israël et au peuple juif.

Lundi, Musk a déclenché une tempête sur Twitter après avoir accusé Soros – le survivant de l’Holocauste d’origine hongroise, philanthrope milliardaire libéral et point focal de longue date des théories du complot antisémite – de détester l’humanité et de chercher « à éroder le tissu même de la civilisation ».

« Soros me rappelle Magneto », a tweeté Musk lundi soir, comparant le financier à un personnage maléfique de la bande dessinée Marvel qui est dépeint comme un survivant de l’Holocauste cherchant à remplacer les humains par des mutants en tant que race dominante dans le monde. Le personnage est basé, selon son créateur, sur l’ancien Premier ministre israélien Menachem Begin.

Les commentaires de Musk sont intervenus trois jours après que le fonds d’investissement de Soros a annoncé avoir vendu toutes ses actions dans Tesla, la société de voitures électriques de Musk.

Cela coïncide également avec l’indignation croissante face à ce que les critiques disent être la mauvaise gestion flagrante par Musk de la plate-forme de médias sociaux qui a permis la prolifération de l’antisémitisme et d’autres formes de discours de haine. Depuis que Musk a acquis la société pour 44 milliards de dollars en octobre dernier, les tweets antisémites ont au moins doublé et les comptes créés pour diffuser du contenu au vitriol ont triplé, selon une analyse de l’Institute for Strategic Dialogue (ISD), un groupe de réflexion non partisan, et CASM Technology , une start-up qui étudie la désinformation et les discours de haine en ligne.

Le vitriol en ligne contre Soros a augmenté aux côtés de l’extrême droite israélienne ces dernières années. Beaucoup disent que le soutien de Soros à J Street, le groupe de pression modéré pro-paix, B’Tselem, le groupe des droits de l’homme, et d’autres groupes libéraux en Israël et dans les territoires palestiniens, vise à délégitimer Israël. De nombreux Israéliens de droite accusent également Soros d’antisémitisme.

Netanyahu a pendant des années suscité des critiques pour sa stratégie de politisation de l’Holocauste et a été accusé de fermer les yeux sur les incidents antisémites lorsqu’ils sont approuvés ou propagés par des alliés politiques à l’étranger, en particulier dans des démocraties de plus en plus intolérantes comme la Hongrie et la Pologne.

En 2017, dans ce qui a été considéré comme une tentative de Netanyahu de s’attirer les faveurs du Premier ministre hongrois Viktor Orban, le ministère israélien des Affaires étrangères a soutenu une campagne d’affichage d’Orban accusant Soros d’être responsable de la crise de l’immigration en Europe.

Une fois de plus, il y a eu des messages partagés d’Israël avec son ambassadeur en Hongrie critiquant initialement la campagne parce qu’elle « évoque de tristes souvenirs mais sème aussi la haine et la peur », faisant référence à la complicité de ressortissants hongrois dans la déportation de 500 000 Juifs hongrois pendant l’Holocauste. Quelques heures plus tard, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que Soros « sapait continuellement les gouvernements démocratiquement élus d’Israël ».

Quelques jours plus tard, Yair Netanyahu, le fils du Premier ministre, a publié un mème falsifié montrant Soros agitant un globe devant une créature reptilienne. Le mème a été largement partagé sur les sites d’information sur la théorie du complot antisémite et les groupes de médias sociaux. Il a été retweeté par l’ancien chef du Ku Klux Klan et négationniste David Duke.