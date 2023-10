Amex annonce un accord de sponsoring pluriannuel avec la Formule 1

American Express a annoncé lundi un partenariat pluriannuel avec la Formule 1 dans le cadre du premier nouveau parrainage sportif depuis plus d’une décennie pour la société mondiale de paiement.

L’accord visant à devenir le partenaire de paiement officiel de la F1 dans les Amériques est le premier partenariat sportif multi-marchés d’Amex et couvre les étapes de la série mondiale de courses à Austin, au Texas ; la ville de Mexico ; São Paulo ; Las Vegas ; Miami et Montréal. American Express sponsorisera également la F1 Academy.

A LIRE AUSSI| L’ambassadeur américain Eric Garcetti soutient l’ambition de l’Inde d’accueillir les Jeux olympiques de 2036 | Exclusif

Courses de F1 ce week-end sur le Circuit des Amériques à Austin, à Mexico le week-end prochain, puis au Brésil avant le premier Grand Prix de Las Vegas en novembre.

« La base de fans et l’audience de la F1 ont augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années, nous sommes donc ravis d’offrir l’accès exclusif et les expériences uniques qui font la réputation d’American Express à nos membres et aux fans de courses », a déclaré Elizabeth Rutledge, directrice du marketing. pour American Express.

« L’ajout de la F1 à notre portefeuille mondial de partenariats nous aide à continuer à créer une valeur significative pour nos clients, dans les domaines qui les passionnent le plus. »

A LIRE AUSSI| Les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 peuvent être un « phare de lumière », déclare le président Casey Wasserman

L’accord visant à devenir le partenaire de paiement officiel de la F1 offrira aux membres de la carte American Express des avantages spéciaux, notamment un accès anticipé aux billets de course, aux F1 Experiences et à l’accès au paddock club dans la région des Amériques. Il y aura des avantages supplémentaires sur place pour les membres de la carte Amex lors des courses en Amérique du Nord, centrale et du Sud.

« Alors que nous continuons à accroître notre présence aux États-Unis, nous pensons qu’American Express fera découvrir ce sport à une nouvelle vague de fans en offrant des moments uniques et exceptionnels aux membres de leur carte, et soutiendra la F1 dans nos efforts pour faire progresser notre présence aux États-Unis. améliorer et élever l’expérience des fans sur ce marché crucial », a déclaré Jonny Haworth, directeur des partenariats commerciaux de la F1.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)