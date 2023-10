Amesbury Chamber parraine une retraite d’affaires pour les femmes | Nouvelles locales

AMESBURY — Les femmes qui cherchent à profiter de la compagnie et de la sagesse de personnes partageant les mêmes idées voudront assister à la deuxième retraite annuelle Walking through Life du Women Envision Committee de la Chambre de commerce d’Amesbury.

La retraite, prévue le vendredi 27 octobre, commence par le petit-déjeuner et l’inscription à la Flatbread Pizza Company. Membres et non-membres sont invités à venir en solo, à venir avec un ami, un collègue, un employé ou à venir en groupe et en faire une journée de team building.

« Ce sera une journée pour les femmes, par les femmes, avec beaucoup de contenu formidable où elles pourront s’asseoir et être inspirées », a déclaré Lisa Sutton, membre du comité Women Envision.

Il y aura une présentation principale de l’auteure à succès Henriette Lazaridis, ainsi que plusieurs séances en petits groupes tout au long de la journée, des arrêts au Crave Brassiere & Wine Bar pour « Money & Mimosas » présentés par un panel de spécialistes financiers, un déjeuner et un défilé de mode célébrant les organisations à but non lucratif locales à l’Outrider Beer Company, et la dernière heure sociale complétée par des desserts fabriqués localement à la brasserie Silvaticus. Là, chaque participant à la retraite recevra un exemplaire gratuit du roman le plus récent de Lazaridis, « Terra Nova ».

Sutton a parlé de l’inspiration derrière l’événement.

« Il s’agissait simplement de se concentrer sur des questions plus spécifiques aux femmes, pour les membres de la chambre et pour les non-membres de la chambre, qu’il s’agisse de femmes travaillant à la maison ou à l’extérieur de la maison, juste pour pouvoir leur offrir des opportunités de se réunir. et découvrez des sujets qui pourraient les intéresser », a déclaré Sutton.

La directrice exécutive de la Chambre de commerce, Sheila Beach, a fait écho à sa déclaration.

« L’objectif est simplement de créer une opportunité amusante pour nous de réseauter, de bien-être et d’inspiration et de nous réunir en tant que femmes du monde des affaires et de la communauté à but non lucratif », a déclaré Beach.

Sutton a expliqué le but du thème « Marcher à travers la vie ».

« Nous utilisons différents lieux du centre-ville d’Amesbury où nous organisons tous les événements, nous marchons donc d’un événement à l’autre », a déclaré Sutton.

Elle a dit qu’ils avaient une salle comble de 50 personnes pour l’événement inaugural de l’année dernière.

Les participants sont invités à apporter des vêtements d’hiver pour femmes qui seront donnés à Community Action.

Les billets pour cet événement coûtent 99 $ par personne et doivent être réservés à l’avance. Le coût comprend le petit-déjeuner, le déjeuner et quelques cadeaux. Certains séminaires sont plafonnés et seront disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les invités intéressés à assister au défilé de mode et au déjeuner uniquement peuvent acheter un billet pour 20 $ et envoyer un e-mail à [email protected] pour plus d’informations.