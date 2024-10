‘Amérique. L’oasis arrive

« L’Amérique. Oasis arrive. Vous avez une dernière chance de prouver que vous nous aimez depuis le début », a déclaré le groupe lundi, annonçant ses premiers concerts en Amérique du Nord en 16 ans. S’ils réussissent leurs retrouvailles au Royaume-Uni et en Irlande l’été prochain sans se séparer à nouveau, le groupe donnera cinq concerts en Amérique du Nord, à commencer par Toronto le 24 août. Pierre roulante rapports. Des concerts sont également prévus le 28 août à Chicago ; le 31 août à East Rutherford, New Jersey ; le 6 septembre à Los Angeles ; et le 12 septembre à Mexico.

L’inscription pour une prévente jeudi se terminera mardi à 8 heures du matin, heure de l’Est, a déclaré le groupe dans un communiqué. poster sur X. Les ventes générales débuteront vendredi à midi, et le groupe affirme qu’il n’utilisera pas la « tarification dynamique » qui a suscité de nombreuses plaintes lors des ventes chaotiques de billets pour les concerts au Royaume-Uni et en Irlande. Certains supporters ont été facturés près de 500 dollars pour des billets d’une valeur nominale inférieure à 200 dollars, ce qui a donné lieu à une enquête du gouvernement britannique visant à déterminer si les lois sur la protection des consommateurs avaient été violées. Bbc rapports. Dans un déclarationles managers du groupe ont défendu la tarification dynamique comme un « outil utile pour lutter contre la vente de billets », mais ont déclaré qu’elle ne serait pas utilisée pour la tournée nord-américaine afin d’éviter une « répétition des problèmes » rencontrés par les fans au Royaume-Uni et en Irlande.

« Quand une demande de billets sans précédent (où la tournée entière pourrait être vendue plusieurs fois au moment de la mise en vente des billets) est combinée à une technologie qui ne peut pas répondre à cette demande, elle devient moins efficace et peut conduire à une expérience inacceptable pour les fans », a déclaré la direction du groupe. Après la controverse au Royaume-Uni et en Irlande, le groupe a déclaré que les décisions concernant la billetterie et les prix relevaient des promoteurs et de la direction et qu’ils ignoraient que la tarification dynamique serait utilisée. Le Tuteur rapporte que le chanteur Liam Gallagher était moins diplomate dans ses messages sur X. Il a dit à un fan de « se taire » et à un autre qu’il devrait acheter des « billets à genoux ». (Plus d’histoires d’Oasis.)