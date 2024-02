Amérique latine : ne soyons pas la police anti-narcotique du divertissement | Avis

Encore une fois, le même scénario : une nouvelle série sur le trafic de drogue colombien est annoncée, la société de production lance une campagne promotionnelle — à mon avis, pas très originale, mais certainement accrocheuse — et une vague nationale d’indignation monte. La nouvelle série est considérée comme une nouvelle offense à notre pays. Hier, c’était un « Noël blanc » à la Puerta del Sol de Madrid, aujourd’hui c’était un camion qui reniflait des lignes blanches dans les rues de Paris ; demain, nous verrons la suite.

Ne sommes-nous pas fatigués de cette dynamique ? Pour ma part, je suis épuisé. Je ne pense pas qu’être agacé par chaque série, chaque émission spéciale, chaque panneau d’affichage, chaque blague faite sur nos pays et le marché de la drogue nous empêchera d’être associés au trafic de drogue et à la violence, à la corruption et à la culture qui y sont associées. Je ne comprends pas non plus pourquoi nous estimons nécessaire de réagir à cette programmation, ni à quel point nous sommes devenus la police anti-narcotique du divertissement. Tout cela m’épuise et a un impact nul, voire contreproductif : l’attention mène à plus d’attention.

Il est possible que nous ayons d’autres choses à regarder, à dénoncer, à châtier, à exprimer des opinions naïves – comme celle proposée par l’ambassadeur de Colombie au Royaume-Uni qui, indigné par la dernière série sur le thème de la drogue, a demandé si elle le ferait. Il ne vaut pas mieux se concentrer sur les aspects positifs du pays, comme ses orchidées. Comme si notre fleur nationale pouvait remplacer la fascination suscitée par les milliers de tragédies qui ont abouti à une catastrophe nationale, à l’instar de ce que tant d’autres pays de notre région ont subi, subissent et, si rien ne change, continueront souffrir.

À mes yeux, la première étape consiste à changer notre rapport à cette partie importante de nos histoires nationales. Nous devons affronter plus sereinement tous ces romans et séries car, bien qu’ils reflètent une partie de notre réalité, ils ne nous définissent pas en tant que peuple ou en tant que pays. En nous réconciliant avec nos histoires de trafic de drogue, sans les banaliser ni les romantiser, en prêtant une attention détaillée et curative aux blessures qu’ils ont infligées, en redéfinissant la tache qui a souillé la vie de tant de Colombiens, de Mexicains, d’Équatoriens, de Salvadoriens, de Honduriens, nous le ferons emportez-le toujours avec nous, du simple fait de l’endroit où nous sommes nés. Comment pouvons-nous commencer ce processus de guérison ? En en parlant en communauté. En ouvrant des dialogues. Oui, cela semble déroutant, d’autant plus que dans des pays comme la Colombie, la culture de la coca et d’autres représentations de la cocaïne font régulièrement l’actualité. Mais ce n’est pas tout à fait ce que je veux dire. Je parle de conversations quotidiennes, ouvertes et honnêtes, à la maison ou entre amis. Conversations sur ce qui s’est passé et ce qui se passe dans notre environnement immédiat.

Il y a un peu plus de dix ans, au milieu d’une étude universitaire sur la prévention de la violence chez les jeunes à Medellín, un père m’a raconté, honteux et plein de regret, comment, dans les années où les cartels étaient à leur apogée, lui et d’autres les parents ont persuadé leurs filles de sortir avec des soi-disant « traquetos » (trafiquants de drogue). Ils l’ont fait par aspiration à la promotion sociale et par peur des représailles, une combinaison des deux. À cette époque, j’oserais dire, la plupart d’entre nous avaient un membre de notre famille, un ami ou une connaissance qui avait été victime du trafic de drogue, ou nous connaissions quelqu’un que nous soupçonnions d’être impliqué dans ce commerce. Bien sûr, par crainte d’une réaction violente, la plupart d’entre nous ne pouvaient pas dénoncer ces liens, ni même parler de leur existence. Cela est devenu une cause d’embarras. Nous avons donc pris la décision collective de garder le silence, même si cela aurait des répercussions sur de nombreuses personnes, voire sur toutes les institutions de notre société. Le résultat a été que la drogue et le trafic de drogue sont devenus le Bruno de notre pays : celui dont personne ne parle.

Se réconcilier avec cette partie de notre histoire est-il une glorification du trafic de drogue ? Non. Il s’agirait plutôt de comprendre ce qui s’est passé, comment cela a impacté notre vie quotidienne et, par accumulation et multiplication, nos pays, sans parler de notre réponse au phénomène. Où nous avons échoué et pourquoi, ou où nous avons réussi et comment. Il s’agit de la deuxième étape d’un débat plus public, qui nous ferait sortir du tabou, de la honte et de l’interdit. Si nous commençons à aborder le trafic de drogue différemment, au niveau des médias narratifs, mais également au niveau politique, nous serons non seulement plus efficaces dans la façon dont nous sommes perçus de l’extérieur, mais nous commencerons réellement à mener le débat.

Car c’est précisément à travers cette honte, cette inaction et ce silence qui ont permis à d’autres de construire le discours sur nos pays. Que nous sommes les violents, les coupables, ceux qui empoisonnent le reste du monde. Nous sommes le problème, nous disent-ils. J’ai même l’impression que nos explosions de reproches contre les séries narco nous donnent l’occasion de libérer notre honte, de demander pardon. Pardonnez-nous, monde civilisé, d’avoir des cultures de coca et de ne pas faire assez pour les éradiquer ! Mais pourquoi le même phénomène ne se produit-il pas dans les pays consommateurs ? Il ne s’agit pas de rejeter la faute ou d’exiger œil pour œil. Je ne propose pas que des visas soient imposés aux personnes provenant des pays qui consomment le plus de cocaïne, ni qu’ils soient traités comme des criminels ou des suspects dans les aéroports. Ma question est la suivante : pourquoi finissons-nous sous les projecteurs ? À tout le moins, partager l’examen minutieux (et la création du discours) serait une excellente troisième étape.

Il y aura sûrement d’autres séries et films sur le trafic de drogue sur nos pays. Mais j’espère que nous serons ceux qui commenceront à contrôler le récit dans son ensemble, tout en continuant à rechercher de meilleures politiques en matière de drogues qui nous permettront de transformer notre relation à cette partie de notre histoire. Et si nous rencontrons à nouveau cet étranger qui lâche le typique « Oh, tu es Colombien ? Cocaïne? Narcos? Griselda?”, au lieu de s’énerver et de réciter la liste haletante habituelle – “mais nous prenons aussi du café, Shakira, Karol G, des frailejones, des orchidées, deux océans, 100 ans de solitude» — nous pouvons répondre calmement : « Oui, la cocaïne est produite en Colombie parce que le monde veut la consommer. Question suivante.”

