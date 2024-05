29 mai 2024 – 17h34 PDT

La dresseuse de chiens Amy et son précieux chiot, un beagle nommé Daisy May, convainquent Simon dès qu’ils montent sur scène, et c’est un numéro super mignon.

Daisy May ne semble pas être la chienne la plus agile (bien qu’elle soit apparemment un chien d’entraînement à l’agilité) et elle se comporte très bien.

Je vais être honnête… J’adore les chiens, mais il est difficile d’imaginer que la plupart des actes de chiens soient des succès majeurs. Et aussi amusant que cela puisse être de voir un chiot courir et être adorable, il doit y avoir plus de faste, de circonstances et de théâtre dans tout cela.

Et, dans ce cas rare, les juges sont d’accord. Même Simon – qui dit oui à chaque acte de chien sous le soleil – dit non. Et les autres juges suivent son exemple.

Mais c’est toujours une montre amusante sur YouTube parce que les chiens sont tout simplement mignons.