Le lauréat 2023 de L’Amérique a du talent a été officiellement couronné – mais ce n’est pas l’acte que de nombreux fans s’attendaient à repartir avec le prix.

Après une compétition intense, la finale en deux parties de mercredi soir a vu Adrian Stoica et son chien Hurricane déclarés champions de la saison 18.

L’entraîneur d’origine italienne et son chien ont reçu un grand prix d’un million de dollars américains (plus de 1,3 million de dollars canadiens) et une place en tête d’affiche du America’s Got Talent présente Superstars Live! spectacle au Luxor Hotel and Casino de Las Vegas.

Comme c’est toujours le cas sur L’Américain a du talentStoica et Hurricane ont remporté le concours grâce au vote du public.

Bien qu’ils aient affronté de féroces challengers comme Lavender Darcangelo, une chanteuse pleine d’âme, aveugle et autiste, Stoica et Hurricane ont conquis le cœur des gens avec leurs routines élaborées (et savamment chorégraphiées).

L’histoire continue sous la publicité

Pour leur performance finale, l’équipe homme-chien a exécuté une routine de plus de trois minutes au cours de laquelle Hurricane, grâce à une variété d’astuces impressionnantes sur commande, a aidé Stoica à se préparer pour un rendez-vous avec L’Amérique a du talent juge Sofía Vergara. Stoica et Hurricane, qui se sont produits dans le monde entier, ont utilisé la chanson qui a plu au public de Queen Petite chose folle appelée amour comme bande originale de leur routine.

L’ensemble de l’acte a été réalisé sans utilisation de friandises, une incitation souvent utilisée par les dresseurs de chiens.

« Je pense qu’en termes de passage de l’audition au spectacle live, c’est le meilleur groupe que nous ayons vu ce soir », a félicité le juge Simon Cowell après la représentation. «C’était en direct et c’était une routine délicate. Elle était incroyable.

Vergara, qui a finalement rejoint Stoica et Hurricane sur scène pendant la routine, a déclaré que le chien « est prêt pour Vegas ».

le mercredi L’Amérique a du talent la finale a également eu son lot d’invités célèbres au-delà du jury. Les musiciens Jason Derulo, John Batiste, Thirty Seconds to Mars et Leona Lewis étaient présents, aux côtés Chef de fer‘s Cat Cora et la compositrice américaine Diane Warren.

Cowell, lui-même un amoureux des chiens, a admis au magazine People que malgré son penchant pour Stoica et Hurricane, leur victoire était « un peu une surprise ».

« On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui ont été déçus, des gens qui ont été surpris, mais c’est un vote public, et leur acte d’hier soir était incroyable », a-t-il déclaré à propos du dresseur et de son chien. « Donc, c’est un peu une surprise, mais je suis content. J’aurais été heureux que quiconque gagne hier soir, si je suis honnête avec vous.

L’histoire continue sous la publicité

Cowell a déclaré au média que son fils Eric, neuf ans, qui était présent pour regarder la finale mercredi, était « ravi » de voir Stoica et Hurricane remporter le titre gagnant.

Stoica a dit Divertissement ce soir que lui et Hurricane fêteraient cela avec « une longue, longue marche, un retour à la maison et un simple sommeil de deux jours, parce que nous sommes très fatigués ! »

Stoica et Hurricane ont affronté 10 autres groupes lors de la finale et sont sortis victorieux malgré le talent inégalé du groupe.

Les cinq premiers groupes, aux côtés de Stoica et Hurricane, étaient les Ramadhani Brothers, un duo d’équilibristes, la chanteuse Putri Ariani, la magicienne Anna DeGuzman et la troupe de danse Murmuration.

L’histoire continue sous la publicité

Stoica et Hurricane sont le deuxième groupe animalier à gagner L’Amérique a du talent. Olate Dogs, un groupe mettant en vedette un duo de dresseurs de chiens père-fils, a été couronné vainqueur de la saison 7 en 2012.

Gagnants de L’Américain a du talent ne recevez pas directement 1 million de dollars. Selon une clause de non-responsabilité qui se termine à la fin de chaque épisode, « le prix, qui totalise 1 000 000 $, est payable sous forme de rente financière sur quarante ans, ou le candidat peut choisir de recevoir la valeur en espèces actuelle de cette rente ».

Le gagnant peut choisir de recevoir le paiement annuel avant impôts de 25 000 $ par an pendant 40 ans ou d’accepter un paiement forfaitaire pour son prix, totalisant environ 300 000 $ US (près de 404 500 $ CA) avant impôts, a rapporté Forbes.