America’s Got Talent 2021 LIVE – Les fans acclament Simon Cowell alors qu’il ignore les empannages de vélo de Howie Mandel après un accident de vélo

AMERICA’S Got Talent est revenu sur les écrans mardi soir pour le deuxième épisode de la saison 16 – et les fans ont eu droit à un moment de tension entre Simon Cowell et son collègue juge Howie Mendell.

groupe japonais Flux UniCircle stupéfait le panel avec un acte impressionnant lors de la dernière émission – mais les téléspectateurs ont été choqués par Howie en profitant de l’occasion pour se moquer de la chute de vélo de Simon qui l’a laissé avec un dos cassé.

Le spectacle a fait son retour triomphal le 1er juin, après une saison difficile l’année dernière face aux blessures et à la pandémie de Covid.

De nouvelles émissions seront diffusées tous les mardis à 20 h HE.

Le spectacle diffusé sur NBC et diffusé sur Peacock et Hulu – avec des auditions tout au long du mois de juillet et des émissions en direct à partir du mois d’août. Un gagnant sera nommé en septembre 2021.

