« American Places » à la National Gallery montre de nombreux DC

La plupart des lieux représentés dans « American Places: Présentant des sélections de la collection Corcoran » se trouvent à New York. Ce n’est pas surprenant, puisque Gotham était la capitale de l’art américain pendant la première moitié du XXe siècle, lorsque presque toutes les œuvres figuratives de cette exposition de la National Gallery of Art ont été réalisées. Mais il y a quelques photos de Washington dans la deuxième des trois galeries, avant que le spectacle ne prenne une tournure significative vers sa dernière salle entièrement DC.

Comme l’indique le sous-titre, la collection s’inspire largement des plus de 9 000 objets acquis par le musée auprès de la Corcoran Gallery of Art après sa fermeture controversée en 2014. Celles-ci sont combinées avec des œuvres provenant d’autres fonds de la National Gallery, des toiles en grande partie figuratives d’Américains tels qu’Edward Hopper, Stuart Davis et Grant Wood. L’artiste le plus en vue est George Bellows, connu pour ses représentations musclées de la vie urbaine de la classe ouvrière.

Alors que les deux premières salles illustrent souvent la manière dont la collection Corcoran s’articule avec les collections antérieures de la National Gallery, la troisième est une vitrine de la relation profonde qu’entretient le Corcoran avec les artistes locaux. Les œuvres exposées, presque toutes réalisées entre 1950 et 2000, sont pour la plupart abstraites et baignent dans la couleur pure.

Presque aucun personnage n’apparaît dans les peintures de la première galerie, mais ce n’est pas parce que les deux ensembles d’œuvres d’art figuratives se divisent nettement entre rustique et urbain. Plusieurs des scènes inhabitées sont des scènes industrielles, comme le « Paysage classique » de Charles Sheeler de 1931, dans lequel une voie ferrée orientée en diagonale transporte le regard à travers des tas de roches et de sable jusqu’à une imposante cheminée. De telles peintures complètent celles de la sélection urbaine qui représentent les ponts imposants et alors nouveaux de Manhattan. Leur présence robuste trouve un écho dans les colonnes en béton de style art déco, réalisées par John Storrs en 1922, qui flanquent l’entrée de l’exposition.

De tels édifices massifs sont courants dans les panoramas urbains, tout comme les foules grouillantes. Les bâtiments encadrent étroitement les gens dans la scène de rue de Philip Evergood de 1950, « Sunny Side of the Street », dans laquelle des enfants noirs jouent au hockey de rue entre des structures imposantes et angulaires qui donnent à la rue l’impression d’un canyon artificiel. La peinture est une rime partielle avec une vignette de DC, «Ticket-Taker at Griffith Stadium» du peintre afro-américain James Amos Porter datant d’environ 1944, peuplée d’une foule racialement intégrée de fans et de vendeurs de baseball. L’une des toiles de Bellows documente également une sorte de sport, représentant une foule de garçons maigres. (Combien ? La photo de 1907 s’intitule « Quarante-deux enfants ».)

Alors que toutes ces images offrent un point de vue extérieur, « Wind From the Sea » d’Andrew Wyeth (1947) place le spectateur à l’intérieur d’une maison. La perspective à travers une fenêtre révèle un champ, une forêt et une petite étendue d’eau, mais la sensation la plus forte de ce qui se trouve au-delà du cadre de la fenêtre vient de la façon dont les rideaux soufflent vers le spectateur, tandis qu’une brise fait entrer l’extérieur. figure dans « Wall With Green Door » de Georgia O’Keeffe, mais le tableau n’offre aucune illusion de profondeur ou d’ouverture. Cette quasi-abstraction de 1953 pointe vers les œuvres orientées vers la couleur dans la galerie finale, et plus particulièrement vers « Kitchen Still Life » de Kevin MacDonald, un dessin au crayon de couleur précis de 1980 qui est à la fois d’un sujet absolument banal et d’un effet vaguement onirique.

Les œuvres de la troisième galerie (et une alcôve au-delà cache presque son unique objet, un imprimé vibrant de Gene Davis) sont toutes sur papier, à l’exception d’une abstraction de Sam Gilliam semblable à un batik sur de la rayonne froissée. Outre Davis et Gilliam, la sélection comprend des coloristes de Washington tels que Paul Reed, Howard Mehring, Thomas Downing, Alma Thomas et Anne Truitt. Les peintures des deux derniers artistes s’écartent curieusement des formats attendus. « Spring Fantasy » de Thomas de 1963 est une aquarelle très bleue sans ses amas rythmiques habituels de taches de peinture ; Le « 1er juin 1976 » de Truitt renonce aux bords durs et aux teintes pastel habituelles au profit d’un bloc d’acrylique presque noir qui se révèle violet le long d’une bordure légèrement effilochée.

« American Places » ne cherche pas à construire un lien thématique entre les œuvres, en grande partie des peintures, des deux premières galeries et celles, principalement des gravures et des photographies, de la troisième. Le lien principal est le Corcoran lui-même, qui est passé d’un musée d’art américain traditionnel à un bastion moderniste qui, pendant un temps, a apporté un soutien exceptionnel aux artistes locaux. Dans un musée dont le nouveau logo met en gras le mot « national », cette exposition met en lumière des sites et des sensibilités typiquement Washingtoniens.

