American Pickers retire officiellement Frank Fritz du site Web après que l’ancien hôte a été licencié de l’émission

AMERICAN Pickers a officiellement retiré Frank Fritz du site Web de l’émission.

La co-star de Frank, Mike Wolfe, a confirmé son licenciement après leur méchante querelle.

La co-star de Frank, Mike Wolfe, a confirmé son licenciement après leur méchante querelle

Frank n’apparaît plus sur le Cueilleurs américains page bios du site Web.

Désormais, seuls Mike Wolfe et Danielle Colby sont présentés.

Hier, Danielle a critiqué Frank pour avoir « causé de la douleur » et a supplié la star « malaise » de « obtenir de l’aide » après avoir été licencié de la série.

Danielle a posté une photo d’elle et de Mike sur Instagram sous-titrée: « Je suis vraiment attristé pour la perte de Frank dans la série. Je suis incroyablement triste pour ses luttes.

« J’ai personnellement tout regardé au cours de la dernière décennie. J’ai beaucoup de pensées mais je ne les dirai pas car ce ne sont que mes pensées, pas l’évangile.

Elle a poursuivi: «J’aurais aimé que les choses soient différentes, mais nous devons être responsables de nos actions lorsque nous causons de l’instabilité ou de la douleur et de la souffrance aux autres.

« Frank s’est fait tellement de peine qu’il a été difficile à regarder. J’espère vraiment que Frank recevra toute l’aide dont il a besoin pour se rétablir après des années de malaise.

«Ce n’est pas à moi de dire du mal de quelqu’un qui a besoin d’aide, je vais donc garder mes commentaires édifiants. J’envoie de l’amour à tout le monde… »

Franc, 55 ans, s’était auparavant éloigné de l’émission pour se remettre d’une opération au dos avec son dernier épisode diffusé en mars 2020.

Le Soleil a précédemment rapporté la star de la réalité perdu 65 livres après avoir mené un mode de vie plus sain et être resté sobre d’alcool.

Le mois dernier, Mike a partagé avec les fans que Frank ne reviendrait pas Cueilleurs américains, expliquant: « … Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage. »

Frank a rejoint le casting de l’émission populaire History Channel en 2010, mais son absence depuis un an et demi est apparemment passé inaperçu.

Malgré leur relation de co-hébergement de dix ans, Frank avait précédemment déclaré au Sun qu’il n’a pas parlé à Mike depuis deux ans.

Franck a dit : « [Mike] savait que mon dos était foutu, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est juste comme ça.

Bien que la cause exacte de la tension n’ait pas été précisée, Frank a déclaré: «Le spectacle est incliné vers lui à 1000%. Je ne peux même pas me pencher aussi bas pour te montrer combien.

« C’est très bien. C’est comme si vous aviez Aerosmith et qu’il y avait Steven Tyler et qu’il était le leader. J’ai trouvé ma place, je suis deuxième et il est numéro un de l’émission. Ce n’est pas un problème avec moi, peut-être qu’il a un problème.

Il a ajouté: «Je ne suis pas arrogant et je suis plutôt un vieux gars ordinaire. Le gars qui se connecte avec moi est le gars qui achète un paquet de 30 Busch Light et une pizza le week-end. C’est mon gars. Mon gars achète un panneau à 150 $, pas un panneau à 8 000 $… »

Même au milieu du licenciement de Frank, le programme notes atteint 1,3 million par épisode.

Franc, 57 ans, dernière apparition le Cueilleurs américains lors d’un épisode de mars 2020, alors qu’il prenait un congé pour se remettre d’une opération au dos.

L’acteur d’origine a été licencié de la série plus tôt ce mois-ci malgré le fait de » vouloir revenir » dans l’émission History.

Le Sun peut révéler en exclusivité que les cotes d’écoute sont restées élevées depuis le départ de Frank, les épisodes récents ayant atteint plus de 1,3 million de téléspectateurs.

Lors de l’épisode du 2 mars 2020, qui était la dernière émission de Frank, 1 282 000 téléspectateurs se sont connectés.

L’épisode du 24 février 2020 a été regardé par 1 283 000 personnes.

Pour l’épisode du 10 février 2020, 1 280 000 téléspectateurs se sont connectés.

Les cotes d’écoute de l’émission du 3 février 2020 ont atteint 1 155 000.

L’épisode du 19 juillet 2021 sans Frank a atteint 1 322 000 téléspectateurs, tandis que l’épisode du 5 juillet comptait 1 336 000 téléspectateurs.

L'augmentation des cotes d'écoute intervient alors que Frank a déclaré en exclusivité au Sun qu'il aimerait revenir à American Pickers, sur lequel il est apparu depuis 2010.





Il a déclaré: « J’aimerais toujours retourner à mon travail, mes amis et mon peuple me manquent et être sur la route et rencontrer tous ces personnages différents. »

Frank a quitté le spectacle pour récupérer d’une chirurgie du dos épuisante cela lui a laissé 185 points de suture et deux tiges dans sa colonne vertébrale.

Pendant son temps libre de l’émission, Frank a perdu 65 livres, car il mène une vie plus saine et est sobre d’alcool.

Hier, Danielle a critiqué Frank pour « avoir causé de la douleur » et a supplié la star « malade » de « se faire aider » après avoir été licencié de la série.

Même au milieu du licenciement de Frank, les cotes d'écoute du programme ont atteint 1,3 million par épisode