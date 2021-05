Doug Kiker, d’AMERICAN Idol, que de nombreux fans connaissaient sous le nom d ‘«éboueur», a été arrêté pour violence domestique en Alabama, peut révéler The Sun.

Le joueur de 27 ans a fait une énorme impression la saison dernière dans l’émission – faisant même pleurer le juge Katy Perry par son talent impressionnant et son histoire humiliante de travail sur un camion à ordures.

Des mois après avoir atteint la célébrité, l’ex-candidat à la télé-réalité s’est retrouvé dans l’eau chaude alors qu’il était arrêté pour avoir été impliqué dans un incident de violence domestique.

Les agents du département du shérif du comté de Mobile ont confirmé au Sun que Doug avait été arrêté jeudi pour délit de violence domestique.

Un responsable de l’application de la loi a déclaré que le chanteur était toujours enfermé en prison avec une caution de 1000 dollars.

Doug aurait été impliqué dans un incident troublant hier avec une femme adulte anonyme – qui a appelé le 911.

En arrivant sur les lieux, le policier a affirmé qu’une «cause probable» avait été découverte, ce qui a mené à l’arrestation de Doug.

Il n’est pas immédiatement clair quelle est la relation entre lui et la femme présente.

La saison dernière, Doug a gagné le cœur des juges et des fans lors de son audition virale à l’aveugle pour son attitude humble et sa voix rauque.

Le ramasseur d’ordures ne savait pas quelles étaient les différentes touches musicales ni comment faire des échauffements vocaux avant de rencontrer le trio de superstars.

Malgré le « garbage man » qui a convaincu les téléspectateurs lors de son audition – qui est devenue virale – il n’a pas réussi à se rendre au tour suivant et a été éliminé lors Semaine hollywoodienne.

Avant ce qui allait être sa dernière performance American Idol, Doug était en larmes alors qu’il montait sur scène et disait qu’il était «juste un pas de plus pour changer la vie de ma famille».

Il a continué avec émotion: «J’espère que je mérite une chance, j’ai été un homme bien toute ma vie.»

Le natif de Mobile, en Alabama, est monté sur scène pour chanter Ain’t No Mountain High Enough et a été ovationné par ses collègues concurrents, mais n’a pas autant impressionné les juges.

«Il a du mal à rester dans la clé», a déclaré Luke Bryan, 43 ans, à propos de Doug qui affirmait n’avoir aucune expérience de chant.

Lionel Richie, 70 ans, a répondu: « Eh bien, le problème est que, parce qu’il chante acapella, il ne comprend pas qu’il est dans la mauvaise clé. »

«Je l’aime mais je ne suis pas sûre», a interrogé Katy, 35 ans.





