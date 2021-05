AMERICAN Idol a couronné Chayce Beckham vainqueur de la saison 19 lors de la spéciale finale de trois heures de dimanche.

Alors que les juges Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan semblait extatique quand l’hôte Ryan Seacrest Lisez le nom de l’idole, de nombreux fans ont critiqué les résultats «décevants» – certains affirmant même qu’ils étaient «truqués».

Chayce Beckham a été couronnée vainqueur de la saison 19 d’American Idol[/caption]

Chayce a été rejoint par Willie Spence, le favori des fans – qui a été élu finaliste[/caption]

Les finalistes de la saison 19 étaient Grace Kinstler, Willie Spence et Chayce Beckham[/caption]

Chayce Beckham et Willie Spence étaient les deux meilleurs de la saison[/caption]

Ce soir extravagance remplie d’étoiles vu les finalistes Grace Kinstler, 20, Willie Spence, 21 et Chayce 24, en compétition pour la première place.

Chaque concurrent s’est produit sur scène plusieurs fois alors que la côte est et la côte ouest se sont connectées simultanément pour voter pour leur favori.

Après le vote à l’échelle nationale, un seul pouvait être honoré du titre de THE American Idol et après que Ryan ait dit aux producteurs de «baisser les lumières», il a annoncé le nom du rockeur country.

Bien que Chayce ait semblé nerveux avant la lecture des résultats, il était incrédule et rayonnait de joie alors qu’il gagnait.

Il a ensuite chanté son premier single, la chanson 23 auto-écrite, qui parle de son difficile voyage vers la sobriété.

De nombreux fans étaient furieux des résultats car ils «n’arrivaient pas à croire» que le chanteur de rock avait battu Grace et Willie.

« Attendez. Nous sommes censés croire qu’American Idol n’est pas truqué après ce soir? Nous sommes censés croire que Chayce a battu Grace ET Willie? LOL », s’est exclamé un spectateur.

Tandis qu’un autre plaisantait, c’était « LA GAGNÉE LA PLUS ANTI CLIMATIQUE JAMAIS! »

« L’Amérique doit être sourde car comment Chayce a-t-il simplement gagné l’idole », a déclaré un troisième.

Un quatrième a déclaré: «Maintenant, je n’essaye pas de minimiser le talent mais de battre Willie, non ce spectacle est truqué!

«Je suppose que grace & willie ont déjà signé avec une maison de disques et / ou des maisons de disques qui s’intéressent à eux. Chayce ne l’a probablement pas fait.

Les trois finalistes ont lancé la soirée remplie de musique en rejoignant le rappeur Macklemore sur un toit de Los Angeles en chantant son tube de 2012, Can’t Hold Us.

Grace a été la première interprète solo à avoir reçu des critiques élogieuses de la part des juges – qui ont choisi la première série de chansons pour les candidats – pour avoir chanté «plus haut que Céline Dion» sur son tube All By Myself.

Willie était le suivant et n’a pas déçu en sortant un classique de Ray Charles, Georgia On My Mind.

Chayce abasourdi par une interprétation acoustique de Blackbird des Beatles[/caption]

Le garçon californien a été félicité par les juges pour son ton rauque[/caption]

Sa première chanson était le classique de Ray Charles, Georgia On My Mind[/caption]

Willie Spence a fait fondre Katy Perry en larmes après sa performance émotionnelle[/caption]

Il a également été félicité par les trois panélistes superstars qui ont déclaré que c’était sa meilleure performance de la saison.

Le garçon californien Chayce a terminé le premier tour alors qu’il montait sur scène avec sa guitare acoustique – un mouvement qu’il a fait pour chaque performance cette saison.

Le natif d’Apple Valley a interprété Blackbird des Beatles – obtenant les éloges de Luke, il l’a même invité chez lui pour la pêche à l’achigan.

De nombreux fans ont été scandalisés par les résultats et ont critiqué la série – certains allant jusqu’à dire qu’elle est «truquée».

Avant que l’animateur de longue date Ryan, 46 ans, ne lise les résultats en direct sur scène, la série ABC a fait jouer un grand nombre de musiciens de premier plan.

Grace, la favorite des fans, a été élue au milieu de l’épisode en tant que troisième place[/caption]

Les juges Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan ont été choqués par le départ de Grace[/caption]

Katy a rappelé aux candidats que « quels que soient les résultats », ils avaient tous des « carrières prometteuses »[/caption]

La nouvelle maman Katy, 36 ans, a troqué sa chaise de juge pour un microphone alors qu’elle se produisait devant ses co-stars, Lionel, 71 ans, et Luke, 44 ans, qui chantaient également.

Luke s’est ébranlé avec l’ancien concurrent, Casey Bishop, et d’autres visages familiers de la saison sont également revenus pour se produire pour les fans.

Parmi les autres artistes qui ont donné des performances passionnantes, citons Sheryl Crowe Fall Out Boy, Macklemore, Leona Lewis, Lindsey Buckingham ainsi que les stars de la country Luke Combs et Mickey Guyton.

Cette saison de Idole américaine s’est terminée de façon tumultueuse après le remaniement de la semaine dernière lorsque Caleb Kennedy s’est auto-éliminé de la compétition .

le Un jeune de 16 ans a abandonné après un vidéo de lui assis à côté de quelqu’un portant ce qui semble être un Cagoule Klu Klux Klan fait surface sur les réseaux sociaux.

Après contrecoup en ligne suite pendant des jours, il a écrit de longues excuses sur Instagram, mais est depuis resté silencieux sur les réseaux sociaux.

Le natif de Géorgie a déclaré: «Salut à tous, ça va être un peu une surprise, mais je ne serai plus sur American Idol.

« Une vidéo a fait surface sur Internet et elle montrait des actions qui n’étaient pas censées être entreprises de cette manière. »

L’ancien concurrent d’American Idol, Caleb Kennedy, a été critiqué pour une vidéo refaite à neuf[/caption]

L’adolescent était assis à côté d’un ami qui semblait porter une cagoule de style KKK[/caption]

Le chanteur de 16 ans s’est excusé pour ses actions passées sur les réseaux sociaux[/caption]

La star de country Caleb était un finaliste du Top 5 avant d’abandonner la série[/caption]





Il a poursuivi: «J’étais plus jeune et je n’ai pas pensé aux actions, mais ce n’est pas une excuse. Je veux dire pardon à tous mes fans et à tous ceux que j’ai laissés tomber.

«Je vais prendre un peu de temps en dehors des réseaux sociaux pour m’améliorer, mais en disant cela, je sais que cela a blessé et déçu beaucoup de gens et fait perdre le respect aux gens pour moi.

« Je suis vraiment désolé! Je prie pour pouvoir un jour regagner votre confiance en qui je suis et avoir votre respect! Merci de me supporter. »

Plus à venir…

