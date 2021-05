American Idol célèbre la fête des mères, les mentors de Chris Martin de Coldplay

« American Idol » est revenu avec un épisode poignant dimanche qui a probablement laissé les fans larmoyants et a appelé leurs mamans.

Chaque participant a joué deux fois pour le spectacle sur le thème de la fête des mères. Tout d’abord, ils ont chanté des airs du groupe Coldplay, avec la contribution du leader et mentor invité Chris Martin. Plus tard, ils ont donné des performances touchantes dédiées à leurs mères.

Comme d’habitude, les chanteurs ont reçu des commentaires des juges Luke Bryan, Lionel Richie et Katy Perry, qui ont ouvert dans un post-show virtuel de questions-réponses sur la célébration de sa première fête des mères en tant que maman. La pop star et son partenaire Orlando Bloom ont accueilli leur premier enfant ensemble, sa fille Daisy, en août dernier.

«J’ai pu faire une sieste avec elle aujourd’hui, ce matin», a déclaré Perry, qui a révélé qu’elle avait également célébré les vacances avec sa famille samedi. «Et, étrangement, elle fait généralement la sieste pendant environ une heure, mais elle a fait une sieste pendant environ deux heures et demie avec moi, et je lui tenais la main, et c’était parfait.

Elle a ajouté que les performances de la fête des mères, en particulier les chansons originales des candidates, frappaient encore plus près de chez elle maintenant qu’elle était maman.

«Mon bébé est mon bébé», dit-elle. «Voir ces mystères, les hommes forts, sensibles et vulnérables, et ont besoin de leur maman, c’est si gentil. C’est si beau. J’ai été vraiment ému par beaucoup de leurs chansons.

Voici ce qui s’est passé lors de l’épisode en direct d’un océan à l’autre, qui a réduit les sept derniers à cinq.

« American Idol »: Katy Perry emprunte les oreilles d’Orlando Bloom pour Tinker Bell fit, top 7 révélé

Casey Bishop

Le premier était l’étudiant du lycée Casey Bishop, avec l’adolescent rocker prenant la chanson du groupe « Paradise ».

Martin a donné quelques conseils à la jeune fille de 16 ans sur la présence et la confiance sur scène, en lui disant «d’exister dans la chanson» pour calmer ses nerfs.

Et l’adolescent a réussi, selon les juges.

« C’était tellement génial de vous voir lâcher vers le milieu de la chanson », a déclaré Perry, ajoutant que Bishop pourrait devenir encore plus sauvage. « Je veux plus de tornade, mais c’était parfait. »

Bryan, qui a prédit que Bishop gagnerait le spectacle après sa première audition, lui a dit qu’il « n’avait jamais entendu que vous aviez touché une mauvaise note pendant toute cette compétition. »

«C’était encore un autre aperçu de votre avenir et de ce que vous pouvez être», a-t-il ajouté.

‘Katy Perry, juge d’American Idol réconforte le chanteur sanglotant qui a oublié les paroles: « La perfection est une illusion »

Bishop est revenue avec son côté rocker pour sa deuxième chanson, « Ironic » d’Alanis Morissette.

Perry a dit que Bishop a livré le «tourbillon» qu’elle recherchait.

«Façon d’être possédée par la personnalité», a-t-elle ajouté. « Continuez à apporter ce genre de présence et d’énergie sur scène. »

Chayce Beckham

L’opératrice de machine lourde Chayce Beckham, 24 ans, est montée sur scène ensuite, donnant une interprétation de « Magic » qui a mis les trois juges sur pied.

« La moitié du jeu est que vous avez la confiance. L’autre moitié du jeu, c’est que vous vous amusez », a conseillé Richie. « Profitez de la balade, mon homme. »

Perry a fait l’éloge de la voix de Beckham, mais a ajouté qu’elle souhaitait qu’il prenne les conseils de Martin pour laisser une mèche de ses cheveux lissés en arrière tomber devant son visage.

« Vous avez cette magie de Chris Martin sur vous, » dit-elle. « La seule chose qui m’a manqué, c’est ce volet. Je représente ce volet. »

« American Idol »: Luke Bryan hué pour des commentaires durs alors que les anciens concurrents se disputent le top 10

Pour sa deuxième chanson, Beckham a interprété un original appelé « Mama », qu’il a écrit pendant la Semaine d’Hollywood pour sa mère.

« Si ce n’était pas pour elle, je serais mort ou en prison », a déclaré Beckham après le spectacle, ajoutant qu’il espère sortir un album peu de temps après la fin de « Idol ». « J’espère avoir touché le cœur de certaines personnes à travers l’Amérique, parce que c’est tout ce que je veux faire. »

Beckham a certainement touché le cœur des juges.

« En tant qu’auteur-compositeur, je vais dire, mettez cette chanson maintenant », a déclaré Richie au candidat, alors qu’il pleurait sur scène. « C’est un record. »

Perry a qualifié Beckham de «conducteur de machinerie lourde sensible et vulnérable».

« A-plus A-plus, A-plus! » s’exclama-t-elle.

Willie Spence

Le gardien Willie Spence, 21 ans, a donné une performance en flèche de «Yellow», que Richie a appelé «une expérience religieuse».

Perry a accepté, disant que Spence chante «entre le ciel et la terre».

« Vous lâchez prise et laissez Dieu », a-t-elle ajouté.

Spence a donné une autre performance électrisante avec «You Are So Beautiful» de Joe Cocker. Après le spectacle, il a révélé qu’il avait choisi la chanson parce que «pour moi, ma mère est la plus belle personne du monde».

« Je pense que seul l’amour inconditionnel d’une mère permettra à ce genre de chanson de s’ouvrir au ciel comme ça », a déclaré Perry.

« American Idol »: Paula Abdul fait un retour « nostalgique », le favori quitte le spectacle de manière choquante

Caleb Kennedy

Caleb Kennedy, 16 ans, a donné une interprétation graveleuse de « Violet Hill », qui, selon Perry, était la première fois qu’elle avait été effrayée par une chanson de Coldplay.

« Cela m’a fait peur, et cela m’a fait peur dans le bon sens, parce que c’était si bon, Caleb », a déclaré Perry au lycéen.

Richie a noté que la confiance de l’adolescent a plongé au milieu de la chanson.

« Rappelez-vous, la foule n’est pas venue aux répétitions », a-t-il dit. « Amenez-vous chaque fois que vous venez à cette table, parce que c’est ce que nous recherchons. »

Comme Beckham, Kennedy a également interprété une chanson originale émouvante pour sa mère, appelée «Mama Said».

« Vous, mon ami, êtes une véritable anomalie », a déclaré Bryan. « Etre capable d’écrire des chansons comme ça, de se connecter vraiment comme un sage de 50 ans l’a écrit. C’est incroyable. »

Richie a convenu que l’adolescent avait du talent bien au-delà de ses années.

«C’est un homme de 90 ans qui écrit cette chanson», dit-il. « C’est un record ici. »

Arthur Gunn

Le finaliste de l’année dernière, Arthur Gunn, a interprété une interprétation folklorique de «In My Places». Le musicien, 23 ans, a changé l’arrangement musical, avec la bénédiction de Martin.

Gunn a mérité des éloges pour sa voix, mais a suscité des réactions mitigées de la part des juges pour avoir réécrit la chanson.

« Quiconque peut se présenter devant l’écrivain et dire: » Je vais changer la mélodie, et je vais changer quelques mots aussi « … s’appelle un artiste, mon ami », a déclaré Richie.

Perry n’était pas d’accord. Bien qu’elle ait félicité le talent artistique de Gunn, elle n’était pas aussi enthousiaste à propos des changements.

«Je voulais chanter avec toi, Arthur, et je ne connaissais pas cette mélodie,» dit-elle.

Gunn a ensuite dédié une performance de «Simple Man» de Lynyrd Skynyrd à «toutes les mamans».

Richie a fait l’éloge de la «voix signature» de Gunn, tandis que Perry a complimenté son choix de chanson. Bryan l’a défié de «vraiment creuser encore plus».

Grace Kinstler

L’étudiante Grace Kinstler, 20 ans, n’était pas sûre de la chanson à interpréter lorsqu’elle est entrée dans sa session avec Martin. Après avoir fait des allers-retours, la chanteuse, connue pour ses ceintures puissantes et ses riffs furtifs, a opté pour une version simple et épurée de «Fix You».

«Allons juste super vulnérables», recommanda Martin.

Et, selon les juges, les conseils ont porté leurs fruits.

« Cela brisait la façade du show business », a déclaré Perry. « C’était vraiment connecté. Je pense que tu es enfin arrivé avec cette chanson. »

Bryan a déclaré que Kinstler était si bon qu’il a presque dit un mauvais mot à la télévision nationale en direct.

« Cela m’a même sorti de ce que je fais », a-t-il dit. « C’était incroyable. »

Après le spectacle, Kinstler a déclaré qu’elle pensait aux récentes pertes de sa famille alors qu’elle chantait, se rappelant comment son père et sa grand-mère sont morts à moins d’un mois d’intervalle.

«J’ai juste pensé à ma famille, à tout ce dont j’avais été témoin et à ce que je ressentais», a-t-elle déclaré. «C’est une partie très importante de moi-même à partager, car c’est en grande partie ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd’hui et a changé ma perspective sur ma vie.

Pour sa deuxième chanson, Kinstler a chanté l’un des favoris de sa mère: «When We Were Young», d’Adele.

«C’était comme être dans un film», a déclaré Bryan. « C’était vraiment une performance magique. »

Hunter Metts

Hunter Metts, 22 ans, a mis sa voix douce à profit pour une performance de rêve de « Everglow ».

Les juges ont plaisanté sur le nombre de fans qui ont appris à aimer le développeur de logiciels.

« Je reçois tellement de textes sur vous », a déclaré Perry. « Sache juste que tu es bien-aimé. Tu es aimé du monde, et c’est beau de te voir chanter et voler. »

Richie a prédit de grandes choses pour Metts.

«Vous êtes un conteur en plus d’avoir une voix unique, donc le problème que vous allez avoir n’est rien», a-t-il déclaré. « Le ciel est la limite de votre carrière. »

Metts a clôturé plus tard le spectacle avec un original appelé « The River », que Bryan a évalué à « 10 sur 10. »

« C’est une chose de chanter, mais d’être un auteur-compositeur, d’être dans le siège du conducteur de votre vie et votre message est le tout », a ajouté Perry.

Qui est rentré à la maison?

Tous les concurrents ne pouvaient pas passer au tour suivant. Après un « vote vraiment très serré », l’animateur Ryan Seacrest a révélé que Gunn et Metts ne figuraient pas parmi les cinq premiers.

« J’ai tellement appris », a déclaré Metts après le spectacle. «Je me suis fait tellement d’amis et de portes ouvertes et tellement de belle croissance. Je suis excité pour ce qui va suivre et pour rentrer à la maison et me mettre au travail pour de vrai parce qu’en fin de compte, c’est la rampe de lancement.

Gunn a ajouté qu’il était heureux d’avoir pu se produire sur la grande scène « Idol », après avoir chanté en quarantaine la saison dernière.

«Je ne m’y attendais pas, mais c’est juste arrivé», a-t-il déclaré. « C’est une sensation agréable de pouvoir être sur scène et interpréter des chansons. »

« Idol » continue dimanche prochain à 8 HE, lorsque les cinq premiers seront encadrés par le frère de Billie Eilish et partenaire de composition de chansons Finneas O’Connell.