American Horror Story Spinoff taquine la terreur à venir en avant-première

Un goût de terreur.

Le lundi 1er mars, FX a brièvement mis en évidence ce qui est à venir dans le prochain histoire d’horreur américaine retombées. Dans une nouvelle bande-annonce, qui faisait la promotion de FX sur Hulu, tout, des clowns tueurs aux zombies en passant par les figures d’ombre, a été taquiné pour Ryan Murphyla dernière série d’anthologies de.

«Si vous regardez en face du mal», avertit une voix inquiétante dans les images ci-dessous, «le mal va vous regarder.

Nous sommes sûrs que les fans sont enthousiasmés par cet aperçu, même s’il est petit. Comme E! Les lecteurs de nouvelles le savent bien, on sait peu de choses sur la série à venir, qui a été taquinée pour la première fois en mai 2020. Parallèlement à un graphique fait par les fans de populaire histoire d’horreur américaine étoiles, Murphy a écrit« American Horror Story », appel de zoom … où nous nous sommes souvenus des bons moments … le spin-off que nous faisons appelé « American Horror Stories » (épisodes d’une heure contenus) … quand nous commencerons le tournage la prochaine saison du vaisseau mère … et d’autres trucs que je ne peux pas imprimer. C’était tellement amusant et je suis content que nous ayons rattrapé. Tout le monde me manque! «