American Horror Story Saison 12 Date de sortie, intrigue et bande-annonce

AHS est sans aucun doute l’une des séries d’horreur les plus célèbres de la télévision contemporaine. Au fil des ans, les créateurs ont plongé profondément dans le monde des contes sombres. Grâce à Ryan Murphy et Brad Falchuk, les téléspectateurs ont pu explorer l’histoire d’une maison meurtrière, découvrir les secrets d’un asile effrayant et regarder des émissions de monstres dérangeantes.

Cependant, le dernier opus d’American Horror Story apporte des changements importants. Premièrement, la saison 12 est une adaptation – les créateurs ont basé de nouveaux épisodes sur le roman de Danielle Valentine. Deuxièmement, Ryan Murphy a quitté le poste de showrunner et d’écrivain – la douzième saison de l’anthologie a été écrite par Halley Feiffer. Murphy est resté producteur exécutif avec Brad Falchuk, Feiffer, Alexis Martin Woodall et Scott Robertson.

Dans notre article, vous retrouverez toutes les infos essentielles sur la saison 12 d’American Horror Story.

Intrigue de la saison 12 d’American Horror Story

En avril 2023, Ryan Murphy annonçait une nouvelle surprenante. En fait, pour la première fois, AHS ne racontera pas une histoire originale mais tirera son intrigue d’un roman. Les créateurs ont décidé de s’attaquer au livre de Danielle Valentine, Delicate Condition, sorti en librairie en août 2023. Dès lors, le titre officiel de la saison 12 est American Horror Story : Delicate.

Comme le dit la description du roman :

Anna Alcott cherche désespérément à fonder une famille. Mais alors qu’elle essaie d’équilibrer sa vie de plus en plus publique en tant qu’actrice indépendante avec un voyage de FIV exténuant, elle commence à soupçonner que quelqu’un fait de grands efforts pour s’assurer que cela n’arrive jamais. Des médicaments essentiels sont perdus. Les rendez-vous sont échangés à son insu. Des avertissements cryptiques la font sauter sur les ombres (…) Puis son médecin lui dit qu’elle a fait une fausse couche – sauf qu’Anna est convaincue qu’elle est toujours enceinte malgré tout ce que les hommes au visage grave autour d’elle prétendent (…) Alors que ses symptômes et son sentiment de danger deviennent de plus en plus horribles , Anna ne peut s’empêcher de se demander ce qu’elle porte exactement en elle…

Il semble que les thèmes centraux de la saison 12 soient la grossesse et la maternité. Si vous doutez que ces sujets puissent être dignes d’horreur, regardez Rosemary’s Baby, qui a sans aucun doute été l’inspiration majeure de la Saint-Valentin.

Date de sortie de la saison 12 d’American Horror Story

American Horror Story : Delicate sera divisé en deux parties, chacune contenant cinq épisodes.

Aux États-Unis, l’épisode 1 fera ses débuts sur 20 septembre 2023 à 22 h HE / PT sur FX. Les quatre prochains épisodes seront diffusés chaque semaine à la même heure. Actuellement, il n’y a aucune information sur la date de sortie de la partie 2.

Comment regarder American Horror Story saison 12 aux États-Unis

Vous pouvez soit regarder la série sur FX si vous avez le câble, soit la regarder via Hulu en streaming. Les comptes commencent à partir de 7,99 $ par mois pour le visionnage avec publicité et de 14,99 $ par mois pour le streaming sans publicité.

Comment regarder American Horror Story saison 12 au Royaume-Uni

On ne sait pas quand la saison 12 d’American Horror Story sortira au Royaume-Uni. Les 11 saisons précédentes sont disponibles sur Disney+, et AHS : Delicate arrivera probablement sur cette plateforme. Cependant, nous devons attendre des informations officielles à ce sujet.

Un abonnement à Disney+ au Royaume-Uni coûte 7,99 £ par mois (79,90 £ par an).

Bande-annonce de la saison 12 d’American Horror Story

Voici le premier teaser d’American Horror Story : Delicate.

Un autre teaser vous donnera un meilleur aperçu des femmes araignées.

Le casting de la saison 12 d’American Horror Story

La saison à venir mettra en vedette à la fois des vétérans de la série et de nouveaux visages (et surprenants):

Emma Roberts –Anna Alcott

–Anna Alcott Kim Kardashian – Tania

– Tania Matt Czuchry

Cara Delevingne

Annabelle Dexter Jones

Michaela Jae Rodriguez

Odessa A’zion

Billie Lourd

Julie Blanc

Debra Moine

Zachary Quinto

Denis O’Hare.

Sarah Paulson et Evan Peters, associés à la série depuis des années, ne reviendront pas dans la saison 12 d’American Horror Story.

