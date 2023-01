American Girl annonce la première “fille de l’année” sud-asiatique

Écrit par Léa Asmelash, CNN

La dernière “fille de l’année” d’American Girl est une danseuse et chanteuse courageuse qui aime Broadway – et aussi le tout premier personnage principal sud-asiatique de la ligne.

Kavika Sharma, Kavi en abrégé, a été dévoilée jeudi en tant que “Fille de l’année 2023” d’American Girl. Contrairement aux autres poupées American Girl, les poupées “Girl of the Year” sont basées sur des personnages modernes avec des histoires contemporaines, plutôt que sur celles basées sur l’histoire américaine.

Kavi vit à Metuchen, New Jersey, selon American Girl. La ville est à un trajet en train de New York, qui abrite tous ses spectacles préférés de Broadway, et se trouve également dans une partie du New Jersey avec une importante population asiatique. (Nearby Edison abrite notamment de nombreux Indiens d’Amérique.) Sa famille pratique l’hindouisme – décrit dans le livre d’accompagnement de la poupée, écrit par Varsha Bajaj, l’auteur à succès du New York Times de plusieurs romans pour enfants et de niveau intermédiaire.

“Je pense que les filles et les femmes sud-asiatiques de tous âges se sentiront vues, incluses et représentées”, a déclaré Bajaj dans un communiqué. “Les petites filles l’embrasseront avec joie, tandis que les femmes plus âgées la verront peut-être comme un cadeau pour leurs plus jeunes. J’espère que tous les enfants accepteront Kavi comme une amie et aimeront son histoire.”

Kavi Sharma vit à Metuchen, New Jersey, et sa famille pratique l’hindouisme. Le crédit: fille américaine

Bien que Kavi soit la première “fille de l’année” sud-asiatique, elle n’est pas le premier personnage sud-asiatique d’American Girl. En 2009, Sonali Matthews, qui était au moins en partie sud-asiatique, a été présentée comme personnage compagnon de la “fille de l’année” de cette année-là, Chrissa Maxwell.

Depuis le lancement de “Girl of the Year” en 2001, il y a eu trois autres poupées d’origine asiatique : Jess McConnell, qui était à moitié japonaise, en 2006 ; Kanani Akina, qui était en partie japonaise-hawaïenne, en 2011 ; et Corinne Tan de l’année dernière, la première “fille de l’année” sino-américaine.

En clin d’œil à son nouveau personnage, American Girl a déclaré qu’elle ferait un don de 25 000 $ pour financer des bourses complètes et partielles pour les enfants de 7 à 14 ans participant aux programmes d’été du Camp Broadway à New York.

La poupée Kavi Sharma, plus le livre, se vend 115 $, avec d’autres accessoires également disponibles à l’achat.