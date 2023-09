« American Fiction » de Cord Jefferson, une satire mordante mettant en vedette Jeffrey Wright dans le rôle d’un universitaire désillusionné, a remporté le prix du public au Festival international du film de Toronto, un baromètre très regardé dans la course aux Oscars.

« American Fiction » est le premier film de Jefferson, le scénariste vétéran de « Watchmen » et « Succession », et une adaptation du roman de Percival Everett de 2001 « Erasure ». Le film, sur un auteur qui n’apprécie pas que l’industrie littéraire s’intéresse uniquement aux « livres noirs » qui répondent aux stéréotypes du public blanc, a connu un succès retentissant au TIFF.

Le lauréat du prix du public de Toronto, élu par les participants au festival, a toujours été presque toujours considéré comme le candidat au meilleur film aux Oscars. Depuis 2012, tous les gagnants du Prix du public au TIFF ont remporté le prix du meilleur film. En 2018, lorsque « Green Book » a gagné, le film a été annoncé comme candidat surprise aux prix. (Le film de Peter Farrelly a remporté le prix du meilleur film aux Oscars.) L’année dernière, « Les Fabelmans » de Steven Spielberg a remporté le premier prix de Toronto.

Le premier finaliste est allé à « The Holdovers » d’Alexander Payne, avec Paul Giamatti dans le rôle d’un professeur d’internat maussade chargé de rester avec une poignée d’élèves pendant les vacances de Noël dans les années 1970. Le deuxième finaliste était « Le garçon et le héron » de Hayao Miyazaki, le dernier film tant attendu du studio Ghibli du maître de l’animation japonais.

« American Fiction », que MGM sortira en salles le 3 novembre, met en vedette Sterling K. Brown, Issa Rae et Tracee Ellis Ross. Dans une interview, Jefferson a déclaré qu’il s’était immédiatement connecté avec le livre d’Everett.

« J’avais exactement les mêmes conversations avec des collègues noirs des deux professions : pourquoi écrivons-nous toujours sur la misère, les traumatismes, la violence et la douleur infligées aux Noirs ? dit Jefferson. « Pourquoi est-ce ce que les gens attendent de nous ? Pourquoi est-ce la seule chose que nous avons à offrir à la culture ?

Le Festival international du film de Toronto, qui se termine dimanche, a été réduit cette année en raison des grèves en cours des acteurs et des écrivains. Les premières sur le tapis rouge se sont déroulées pour la plupart sans stars de cinéma, ce qui a nui au buzz que génère généralement le plus grand festival de films d’Amérique du Nord. Cela faisait suite à une grève similaire au Festival du Film de Venise, où le premier prix du festival, le Lion d’Or, était allé à « Poor Things » de Yorgos Lanthimos. (Ce film a ignoré le TIFF.)

Le gagnant du Prix du public dans la catégorie documentaire est allé à « Mr. » de Robert McCallum. Dressup : The Magic of Make-Believe » et le prix de la folie de minuit a été décerné à « Dicks : The Musical » de Larry Charles. Les prix du concours avec jury du festival ont été décernés à « Dear Jassi » de Tarsem Singh Dhandwar, lauréat de la section Plateforme, et à « Seagrass » de Meredith Hama-Brown, qui a remporté le prix FIPRESCI de la critique internationale.

Cette histoire corrige l’orthographe du prénom de Jeffrey Wright.

