American Express, Verizon, Twitter et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

American Express (AXP) – American Express a augmenté de 4,5 % dans le pré-marché après avoir dépassé les estimations du chiffre d’affaires et du résultat net pour le deuxième trimestre. Les titulaires de cartes ont enregistré des dépenses record, tirées par un rebond des voyages et des divertissements.

Verizon (VZ) – Verizon a chuté de 4,4% en pré-commercialisation après que les bénéfices trimestriels ajustés aient été inférieurs aux estimations et que la société ait réduit ses prévisions pour l’année entière. Verizon voit la croissance de ses abonnés téléphoniques impactée par la hausse des prix.

Twitter (TWTR) – Le titre des médias sociaux a chuté de 2 % dans les échanges avant commercialisation après que la société a annoncé des résultats décevants au deuxième trimestre. Twitter a affiché une perte de 8 cents, contre un bénéfice attendu de 14 cents, selon Refinitiv. Son chiffre d’affaires a chuté de 1% d’une année sur l’autre à 1,18 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux 1,32 milliard de dollars prévus par les analystes. Twitter a en partie imputé la baisse des revenus aux vents contraires de l’industrie publicitaire liés à l’environnement macroéconomique plus large, ainsi qu’à l’incertitude liée à l’accord de rachat en cours par Elon Musk.

Schlumberger (SLB) – La société de services pétroliers a annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre et a relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année. Schlumberger bénéficie d’une demande accrue pour ses services dans un contexte de prix du pétrole plus élevés. Son action a ajouté 2,3% dans les échanges avant commercialisation.

HCA Healthcare (HCA) – HCA a bondi de 11,4% dans le pré-marché après avoir dépassé les estimations des résultats pour son dernier trimestre. Les résultats meilleurs que prévu de l’exploitant hospitalier sont survenus malgré les défis du marché du travail et de l’inflation.

Cleveland-Cliffs (CLF) – L’action de la société minière a chuté de 5,3 % en action avant la commercialisation après que ses derniers bénéfices trimestriels aient été inférieurs aux prévisions de Street, bien que les revenus aient dépassé les estimations consensuelles. Cleveland-Cliffs a noté son exposition au secteur automobile, où les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont limité la production, et a déclaré qu’il s’attend à en bénéficier à mesure que ces problèmes se résolvent.

Snap (SNAP) – Snap a chuté de 30,3 % en précommercialisation après que la société mère de Snapchat ait annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu et sa croissance des ventes la plus lente depuis son introduction en bourse. Il a également déclaré que les ventes du trimestre en cours sont sur le point de stagner par rapport à il y a un an, dans un contexte de conditions économiques plus difficiles et d’une concurrence croissante pour les dollars publicitaires numériques.

Mattel (MAT) – Mattel a chuté de 1 % dans les échanges avant commercialisation malgré une performance trimestrielle meilleure que prévu et de fortes ventes de jouets sur le thème du cinéma. Cependant, les ventes de sa marque American Girl ont chuté de près de 20 % au cours du trimestre.

Seagate Technology (STX) – Seagate Technology a chuté de 11,8 % dans les échanges d’actions avant commercialisation après que le fabricant de disques durs ait raté les estimations trimestrielles sur les résultats supérieurs et inférieurs. Il a également publié une prévision plus faible que prévu alors que la demande diminue pour des produits tels que les ordinateurs personnels.

Tenet Healthcare (THC) – L’opérateur hospitalier a presque doublé l’estimation consensuelle de 82 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 1,50 $ par action. Tenet a déclaré qu’il était capable de naviguer à travers des conditions de marché difficiles ainsi qu’une cyberattaque. Son action a bondi de 10,9 % en précommercialisation.

Intuitive Surgical (ISRG) – Intuitive Surgical a raté les estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs pour son dernier trimestre, car les placements de ses systèmes chirurgicaux robotiques Da Vinci ont chuté. La société a déclaré que les résurgences de Covid ont un impact sur le nombre de procédures effectuées avec le système, et ses actions ont chuté de 12,1 % dans les échanges avant commercialisation.

Boston Beer (SAM) – Boston Beer a subi une baisse de 9,6% avant la commercialisation après avoir annoncé des bénéfices inférieurs aux attentes pour son dernier trimestre et réduit ses prévisions pour l’année entière. La demande décroissante pour sa marque Truly hard seltzer continue d’avoir un impact sur les performances globales du brasseur de bière Sam Adams.