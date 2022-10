American Express, Verizon, Snap et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

American Express (AXP) – La société de services financiers a déclaré un bénéfice trimestriel de 2,47 dollars par action, 6 cents au-dessus des estimations, avec des revenus dépassant également les prévisions de Wall Street. American Express a également relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, dans un contexte d’augmentation des dépenses des clients, et a augmenté le montant en réserve pour les défaillances potentielles. Le titre a chuté de 4,7% en pré-commercialisation.

Verizon (VZ) – Verizon a gagné 1,32 $ ajusté pour le troisième trimestre, dépassant l’estimation consensuelle de 3 cents, avec des revenus également meilleurs que prévu. Verizon a également signalé un plus petit nombre d’ajouts de téléphones postpayés que prévu, notant qu’il avait anticipé un impact négatif de l’augmentation des prix.

Instantané (SNAP) – L’action de la société mère de Snapchat a chuté de 28,2 % en précommercialisation après avoir prévu aucune croissance des revenus pour le trimestre en cours. Le ralentissement du marché de la publicité numérique a également fait chuter les actions d’autres sociétés dépendantes des revenus publicitaires, avec Pinterest (PINS) glissant de 7,5 %, Métaplates-formes (META) perd 3,5%, Alphabet (GOOGL) de 1,7 % et Twitter (TWTR) en baisse de 6,9 %.

CSX (CSX) – Les actions de l’opérateur ferroviaire ont augmenté de 5,2 % dans les échanges avant commercialisation après des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre, bénéficiant de volumes d’expédition plus élevés et de prix plus élevés.

Principe de soins de santé (THC) – L’action de l’opérateur hospitalier a chuté de 18% dans l’action de précommercialisation après avoir publié des perspectives plus faibles que prévu. Tenet a déclaré qu’il s’efforçait de se remettre d’une cyberattaque plus tôt cette année et d’un pic de Covid-19 parmi ses employés.

Résidentiel Veris (VRE) – Le propriétaire d’appartements locatifs du New Jersey fait l’objet d’une offre publique d’achat non sollicitée par son rival Kushner Cos., selon une personne proche du dossier qui s’est entretenue avec le Wall Street Journal. L’offre serait d’une valeur de 16 $ par action, par rapport au cours de clôture de 12,42 $ d’hier. Veris a progressé de 13,5 % dans les échanges avant commercialisation.

Hôtels Intercontinentaux (IHG) – La société mère de Holiday Inn a vu son action chuter de 4,2 % en pré-commercialisation après l’annonce du départ du directeur financier Paul Edgecliff-Johnson pour rejoindre la société de bookmaking Flutter Entertainment.

Tourbillon (WHR) – Les bénéfices et les revenus du fabricant d’électroménagers pour le dernier trimestre sont inférieurs aux prévisions de Wall Street. La société a également donné des perspectives plus faibles que prévu dans un contexte de demande plus faible et de production réduite. Whirlpool a chuté de 4,4% dans l’action de précommercialisation.

Sous protection (UAA) – L’action du fabricant de vêtements de sport a perdu 2,6% en pré-commercialisation après que le Telsey Advisory Group l’a rétrogradée à la performance du marché à partir de la surperformance. Telsey fonde son appel sur des niveaux d’inventaire élevés chez des rivaux comme Nike (NKE) et Adidas, bien qu’il ait noté que les stocks d’Under Armour sont plus maigres que ceux de ses concurrents.