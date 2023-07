American Express remplaçant Goldman Sachs en tant qu’émetteur de cartes Apple pourrait voir le service étendu à d’autres pays

Il a été rapporté vendredi que L’émetteur de la carte Apple Goldman Sachs cherche à mettre fin à son partenariat avec Appleavec la rumeur selon laquelle la banque chercherait à transmettre l’activité de prêt à la consommation à American Express, qui prendrait le relais en tant qu’émetteur du service.

Dans l’état actuel des choses, Apple Card n’est disponible que pour les clients aux États-Unis, où Goldman Sachs est l’émetteur de la carte et est responsable de la souscription, du service client, de la plate-forme sous-jacente et de toutes les questions liées à la conformité réglementaire via Goldman Sachs Bank USA, où il a son siège social.

Si Goldman Sachs transmet son partenariat Apple Card à American Express, qui a une activité de prêt à la consommation plus notable à l’échelle internationale, Apple pourrait être en mesure d’apporter Apple Card à plus de pays dans le monde, Amex n’ayant pas à établir de nouvelles configurations de prêt à la consommation dans chaque pays, contrairement à Goldman Sachs qui détient un marché relativement petit dans le secteur des prêts à la consommation.

Il a été rapporté en janvier que tout au long de 2022, Goldman Sachs a perdu plus de 1,2 milliard de dollars de ses services de prêt à la consommationApple Card représentant la majorité de la perte.

En 2019, Le PDG d’Apple, Tim Cook, a confirmé son intérêt pour l’extension de la disponibilité de l’Apple Carddéclarant dans une interview au journal allemand Image« Nous ne pourrions pas être plus heureux de la façon dont les choses se passent », ajoutant « Nous voulons offrir [Apple Card] partout » et que « Nous voulons venir en Allemagne », bien que la réclamation ait été suivie d’avertissements selon lesquels les diverses règles et réglementations relatives aux services bancaires pourraient entraîner une attente avant le lancement du service.