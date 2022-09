American Eagle a rejoint cette semaine la liste des détaillants de vêtements faisant état de faibles revenus alors que l’industrie s’efforce de déterminer le type d’articles que les gens veulent sortir de la pandémie, tout en faisant face à un ralentissement de la demande alors que l’inflation comprime les budgets.

Entre-temps, pour éliminer les produits des étagères, les détaillants, dont Macy’s et Nordstrom, se sont tournés vers des démarques qui réduisent les bénéfices.

actualités liées à l’investissement Le directeur financier de Procter & Gamble rassure sur sa forward guidance malgré les craintes d’un ralentissement

“L’environnement de la vente au détail n’est pas joli”, a déclaré Corey Tarlowe, analyste de Jeffries, à CNBC. “Les stocks ont augmenté. Il y a des milliards de dollars de stocks de vêtements excédentaires qui circulent en ce moment, et c’est un problème.”

Mercredi, American Eagle a annoncé qu’il suspendait son dividende après que les ventes comparables du dernier trimestre aient chuté de 6% par rapport à il y a un an. Le directeur général Mike Mathias a pointé un “ralentissement de la demande” causé par l’environnement macroéconomique. Jen Foyle, directrice du marchandisage de l’entreprise, a déclaré que les priorités d’American Eagle étaient “d’ajuster nos assortiments et de redimensionner les stocks”.

La nécessité de démarques pour déplacer les stocks a nui au résultat net d’American Eagle, la société affichant un bénéfice de 4 cents par action pour le trimestre se terminant le 30 juillet. Cela est inférieur aux 13 cents par action attendus par les analystes.

Jeudi, la directrice financière de Nordstrom, Anne Bramman, a également déclaré lors de la Goldman Sachs Global Retailing Conference que les remises avaient été “beaucoup plus importantes” que prévu par la société et que cela pourrait “prendre quelques trimestres” pour se réajuster correctement. L’exploitant de grands magasins avait annoncé en août des ventes plus fortes pour son deuxième trimestre, mais a réduit ses prévisions financières pour l’année en invoquant une surabondance de stocks et un ralentissement de la demande plus tard dans le trimestre.

Rival Macy’s a également réduit le mois dernier ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l’année, le directeur financier Adrian Mitchell notant “l’affaiblissement des ventes de vêtements au cours du trimestre alors que le consommateur fait face à des coûts plus élevés pour les biens essentiels, en particulier l’épicerie”. Lors de la conférence Goldman de jeudi, Mitchell a déclaré que la société a “pris les démarques nécessaires” pour aider à dégager les stocks.

D’autres détaillants, dont Wal-Mart, Target, Gap et Kohl’s, ont été confrontés à des problèmes similaires avec des stocks gonflés. Target a cité ses remises importantes pour se débarrasser des stocks excédentaires lorsqu’il a annoncé une baisse de 90% de ses bénéfices trimestriels en août. Le directeur financier Michael Fiddelke a déclaré qu’il y avait une “douceur” dans les vêtements et d’autres catégories discrétionnaires.

Constatant un consommateur soucieux de l’inflation, Wal-Mart a utilisé des démarques tout aussi agressives pour sortir des articles comme les vêtements des magasins, ce qui a entraîné une réduction significative des attentes en matière de bénéfices.

Gap et Kohl’s, quant à eux, cherchent à éviter certaines démarques avec une stratégie “pack-and-hold” pour certains articles, ce qui leur permet de réserver des stocks excédentaires jusqu’à ce que la demande augmente.

D’ici 2023, l’analyste Tarlowe a déclaré que les détaillants pourraient être en mesure de s’adapter plus rapidement à la demande à mesure que la chaîne d’approvisionnement se normalise. Mais pour l’instant, il a déclaré que les entreprises avaient du mal à ajuster leurs offres.

“Tout ce produit initialement commandé pour les tendances douces et douillettes arrive maintenant. Ces détaillants ont été coincés avec. Ils sont obligés de le vider. Ce n’est pas dans les bonnes catégories”, a déclaré Tarlowe.