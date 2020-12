Les Indiens sont connus pour leurs plats épicés et pour leurs cultures alimentaires non épicées, il faut être étonné de voir comment les enfants s’habituent à ce palais brûlant de saveurs. Une de ces personnes curieuses est allée sur Reddit pour demander aux utilisateurs indiens comment ils s’habituaient aux épices.

Dans le sous-répertoire appelé r / india, cette question a été publiée– «Comment les familles indiennes présentent-elles des plats épicés aux enfants? (Une question honnête d’un Américain). «

Il a ensuite demandé comment la nourriture indienne est connue pour être épicée et en tant qu’Américain, il ne peut pas la gérer mal. Il dit que son petit frère est pire et ne peut même pas supporter quoi que ce soit comme le poivre noir. «Mais je ne peux pas imaginer un Indien évitant les plats épicés toute sa vie. Alors, comment est-il introduit? » il demande.

Il se demande si les enfants reçoivent de la nourriture épicée dès qu’ils commencent à manger, ou si c’est un processus graduel où ils sont initiés aux épices douces d’abord, puis passent à des choses plus hardcore. Il ajoute qu’il est vraiment curieux et ne veut ennuyer personne avec cette question naïve.

Les gens ont rapidement sauté dans la section des commentaires pour satisfaire sa curiosité. Les réponses sont venues de divers Amérindiens, à la fois amateurs d’épices et haineux d’épices. Heureusement pour lui, personne ne semblait particulièrement ennuyé par sa question.

La réponse la plus positive est venue d’un utilisateur nommé Moosemaniam. Ils ont dit que c’était un processus graduel car les bébés sont généralement nourris avec des aliments fades tels que du porridge et des légumineuses avec du sel et les épices les plus douces. En vieillissant, ils font la transition vers des aliments faits maison. « Par exemple. En tant qu’enfant, j’ai eu une version moins épicée / édulcorée de Chutney par rapport à ce que les adultes mangeaient », ont-ils ajouté.

Un autre utilisateur a répondu: «C’est un mythe que la nourriture indienne est trop épicée. Si de la vapeur sort de vos oreilles dès la première bouchée, c’est probablement faux. Cependant, la plupart des gens ont contredit cette affirmation parce que «vif» est un terme relatif et a des normes différentes pour chacun.

Un utilisateur a plaisanté et a noté que le parent indien le plus aimé avait répondu: «Mangez ce que nous offrons ou sortez de la maison».