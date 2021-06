American, Delta et United Airlines embauchent des travailleurs pour la demande de voyages d’été

Les compagnies aériennes ne sont plus désespérées. Fini les offres de vols de l’ère pandémique, les politiques de réservation flexibles et les sièges intermédiaires ouverts. Des millions d’Américains voyagent à nouveau, alors que le temps se réchauffe (dans certaines régions des États-Unis) et que les taux de vaccination augmentent. C’est un motif d’optimisme. Les joies de la vie normale – vacances d’été et réunions sociales sans culpabilité – se profilent à l’horizon. Mais d’abord, l’aéroport.

Les voyages sont de retour, tout comme ses trop nombreux inconvénients : longues files de sécurité, passagers énervés, incidents d’embarquement et frais de transport aérien aléatoires. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les voyageurs estivaux, en particulier ceux dont les voyages sont réservés autour du jour de l’indépendance, alors planifiez en conséquence pour tout ce qui précède. Et ce n’est pas seulement que les voyageurs tapageurs peuvent faire des siennes. D’un point de vue logistique, les choses ont en fait empiré.

Le nombre de voyageurs quotidiens aux États-Unis est presque revenu aux niveaux d’avant la pandémie, même si les voyages d’affaires et internationaux ont mis du temps à reprendre. Les compagnies aériennes et les aéroports ont eu du mal à faire face à cet afflux, ce qui a entraîné des temps d’attente plus longs pour le service client, des retards de vol importants et des annulations soudaines. Dans certaines villes, les stands de concession des aéroports et les restaurants ne sont pas entièrement dotés en personnel ou ouverts, laissant les voyageurs bloqués avec moins d’options pour la nourriture et les boissons.

Déposé quelqu’un à l’aéroport avant 6 heures du matin (Austin). Bloqué. Allez-y tôt. Également: @AmericanAir un désastre complet. Annulation de vols, service épouvantable. Ils ont pris le généreux renflouement et ont licencié des milliers de personnes. A éviter, si possible. – Attendez la capitale (@WaitCapital) 23 juin 2021

Les dirigeants de l’industrie ont attribué ces inconvénients au mauvais temps et, peut-être plus vaguement, aux « pénuries de main-d’œuvre ». Une note de mai de la Transportation Security Administration (TSA) à ses employés a averti que plus de 100 des plus grands aéroports américains seront aux prises avec des pénuries de personnel et a demandé aux employés de bureau d’aider à la sécurité des aéroports sur une base bénévole. Le PDG de Delta s’inquiétait de la dotation de suffisamment de travailleurs contractuels pour l’été. American Airlines a récemment annoncé son intention d’annuler des centaines de vols en juillet, citant des « conditions météorologiques sans précédent », une augmentation de la demande de voyages et une pénurie de travailleurs. Skift, un site d’information sur l’industrie du voyage, a prédit un été rempli d’expériences de voyage intérieures médiocres – des sièges coude à coude sur les vols vers des destinations à guichets fermés – en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

Les législateurs républicains et les chefs d’entreprise ont utilisé un langage similaire pour décrire la lente reprise de l’emploi aux États-Unis. Ils ont imputé la pénurie de travailleurs aux généreuses allocations de chômage et aux chèques de relance, affirmant que les gens préféreraient rester chez eux et recevoir une aide gouvernementale plutôt que de postuler à des emplois, une théorie rejetée par les économistes. Selon Heather Long du Washington Post, l’Amérique subit une « grande réévaluation du travail », alors que les gens envisagent de changer de secteur ou recherchent des emplois stables et mieux rémunérés, moins accessibles au public. Quelle qu’en soit la raison, le marché du travail américain est encore loin d’être normal et certains secteurs se redressent à des rythmes différents.

Après une année passée à supprimer des emplois, les compagnies aériennes et les sous-traitants aéronautiques reprennent le train des embauches. Il ne suffit pas de réembaucher des travailleurs; ces travailleurs doivent suivre une formation et des habilitations de sécurité. « Pour les compagnies aériennes, il ne suffit pas de sortir et d’embaucher quelqu’un », a déclaré à Yahoo Finance Mike Boyd, un consultant en aviation. « Si vous voulez les faire travailler à un guichet, ils doivent avoir une formation sur les matières dangereuses et la sécurité. Vous n’amenez pas les gens très vite. Le vrai problème est [the airlines] a dû laisser quelqu’un partir.

Le PDG de United a récemment mis en garde contre une pénurie de pilotes imminente alors que les membres d’équipage plus âgés prennent leur retraite, mais ce ne sont pas seulement les pilotes qui sont en demande. Les compagnies aériennes et les aéroports cherchent à pourvoir une variété de postes, allant des équipages de conduite et des employés de la restauration au personnel d’appel des clients et aux agents d’embarquement.

La réponse des compagnies aériennes s’apparente à un haussement d’épaules d’entreprise qui contourne le rôle de l’industrie dans la fragmentation de sa main-d’œuvre, a fait valoir Laura Moran, porte-parole du Service Employees International Union. « Il fut un temps où la plupart des gens – les agents du service client et des fauteuils roulants, les agents de sécurité, les nettoyeurs de cabine et les bagagistes – étaient directement employés par les compagnies aériennes », a déclaré Moran. « Maintenant, nous avons un véritable patchwork de travailleurs sous-traitants qui effectuent un travail crucial pour les compagnies aériennes. »

« Nous avons un véritable patchwork de sous-traitants qui effectuent un travail crucial pour les compagnies aériennes »

Certaines de ces positions étaient d’abord sur le billot lorsque le voyage s’est arrêté. Des milliers d’emplois ont été supprimés pour endiguer la perte de revenus immédiate – par les compagnies aériennes, les aéroports ou les fournisseurs à qui ils ont confié le travail. L’industrie du voyage et des loisirs a représenté 39% de toutes les pertes d’emplois aux États-Unis dues à Covid-19. Les compagnies aériennes ont supprimé environ 90 000 postes internes à temps plein d’ici la fin de 2020, y compris les 30 000 travailleurs qu’elles ont mis en congé.

Les travailleurs employés directement par les compagnies aériennes se sont vu promettre une certaine sécurité d’emploi; les transporteurs nationaux ont reçu des milliards de dollars d’aide fédérale – 25 milliards de dollars en avril 2020 et 15 milliards de dollars en décembre 2020 – à condition qu’ils ramènent des employés ou les maintiennent sur la liste de paie pendant une période donnée. Mais des milliers d’autres occupant des postes contractuels, comme les nettoyeurs de cabine et les préposés aux fauteuils roulants, n’ont pas bénéficié des mêmes protections. Une enquête de la Chambre a révélé que les sous-traitants de l’aviation avaient supprimé des dizaines de milliers d’emplois, soit environ 15 % de leurs effectifs, même après avoir reçu un financement de la loi CARES pour l’aide à la paie.

Ainsi, il est inexact d’attribuer une expérience passager réduite à une «pénurie de main-d’œuvre» sans contextualiser les conditions de travail et les normes de l’industrie du transport aérien – et pourquoi elle est apparemment incapable de rappeler des dizaines de milliers de travailleurs essentiels. Une pénurie ne fait pas grand-chose pour reconnaître les fluctuations de la cohérence du travail et le manque de sécurité financière auxquels beaucoup ont été confrontés. L’industrie s’est longtemps appuyée sur une main-d’œuvre en sous-effectif et sous-payée, dont beaucoup sont en première ligne (ce qui, encore une fois, est exceptionnellement stressant de nos jours). Pourtant, les compagnies aériennes ont systématiquement détourné la responsabilité des fournisseurs et des sous-traitants qui emploient certains de ces travailleurs disparus. C’est une tactique utilisée par les grandes entreprises (et les compagnies aériennes elles-mêmes) pour se soustraire à la responsabilité des bas salaires et du manque d’avantages et de protections pour les travailleurs.

Les compagnies aériennes travaillent avec différents fournisseurs pour sous-traiter différents types de main-d’œuvre, du nettoyage aux services de restauration en passant par la manutention des bagages. Ces fournisseurs négocient indépendamment des accords de sous-traitance avec la compagnie aérienne, a expliqué Moran, qui détermine les salaires et les avantages sociaux des travailleurs : « Le résultat est un système de travail déconnecté sans salaire standard, et c’est une situation que les compagnies aériennes ont créée pour maintenir les coûts bas et les profits élevés. . Il est déraisonnable de s’attendre à ce que les travailleurs noirs et bruns à bas salaire en première ligne fassent les frais de ces problèmes lorsque les compagnies aériennes tentent d’atteindre la rentabilité. »

Maintenant, à travers le pays, il semble qu’il y ait moins de travailleurs prêts à reprendre un emploi sous-payé et instable, que ce soit dans le commerce de détail, la restauration ou les voyages. Le travail des syndicats des aéroports et des syndicats au cours des dernières années a permis d’obtenir de meilleurs salaires pour les employés sous-traitants, mais des inégalités persistent dans de nombreuses villes.

« Il n’y a pas de pénurie de travailleurs. Il y a une pénurie de travailleurs qui veulent revenir travailler pour des salaires de misère », a déclaré Elsa Caballero, présidente de SEIU Texas, dont le syndicat représente le personnel de conciergerie, de sécurité et de construction dans les aéroports. « Les compagnies aériennes, qui sont un employeur majeur à Houston, paient toujours bien en dessous de 12 $ de l’heure. »

United, par exemple, a précédemment minimisé sa relation avec les travailleurs sous-traitants de l’aéroport, rejetant son influence sur la rémunération des fournisseurs. En réponse à une manifestation « Fight for $15 » en 2017, un porte-parole a souligné que United « n’a pas de relation directe employeur-employé avec [its] employés des fournisseurs », comme si cela à lui seul dégageait la compagnie aérienne de toute responsabilité.

Cependant, les compagnies aériennes fais disposer d’un levier pour augmenter les salaires, s’ils choisissent d’intervenir et de faire pression sur les entrepreneurs. Les travailleurs de l’aéroport international de Philadelphie, par exemple, avaient droit à un salaire minimum de 12 $ après que la ville a adopté une ordonnance sur le «salaire vital» en 2014, mais les entreprises de sous-traitance ont refusé d’augmenter leur taux de rémunération jusqu’à ce qu’American Airlines augmente son contrat pour payer l’écart. American est intervenu à nouveau en 2017, a rapporté le Philadelphia Inquirer, lorsque les entrepreneurs ont refusé de négocier avec le syndicat des travailleurs.

« À Houston, nous avons dû travailler avec le maire et les responsables de la ville pour créer un décret afin de garantir qu’une compagnie aérienne comme United paiera aux travailleurs un salaire décent », a déclaré Caballero. « Nous savons que les compagnies aériennes peuvent payer plus, mais elles réduisent les contrats qu’elles proposent aux fournisseurs. »

L’aide fédérale substantielle n’a pas fait grand-chose pour apaiser les craintes des travailleurs et des dirigeants syndicaux de nouveaux licenciements. Les compagnies aériennes sont toujours à la recherche de moyens de réduire leurs coûts. United Airlines, par exemple, a déclaré à ses employés de restauration internes plus tôt cette année qu’elle « explorait l’option » de travailler avec un entrepreneur tiers pour ses services de cuisine, déclenchant une série de manifestations de travailleurs en avril.

Les représentants ont appris que @Uni a publié un appel d’offres pour sous-traiter plus de 2 500 emplois de restauration à Newark, Cleveland, Denver, Houston et Honolulu, même si United a déjà reçu 7,7 milliards de dollars du gouvernement américain afin de garder les travailleurs employés et est en mesure de recevoir des milliards de plus. – UNISSEZ-VOUS ICI (@unitehere) 3 mai 2021

Gérer une compagnie aérienne est une opération coûteuse. Henry Grabar de Slate a précédemment décrit l’industrie comme des « entreprises à faible marge et à forte intensité de capital », ce qui signifie que les économies de trésorerie d’une entreprise ne seront pas très utiles pendant une crise de grande ampleur. « Une forte intensité de capital signifie qu’il est difficile de se serrer la ceinture », a écrit Grabar. « Vous pouvez économiser de l’argent sur le carburant et la nourriture, mais pas sur la main-d’œuvre ou le loyer. Vous devez toujours payer les banques ou les sociétés de leasing pour vos avions. Vous ne pouvez pas conserver ces sièges pour plus tard, ou effectuer deux fois plus de vols lorsque les affaires reprennent. Il n’y a pas d’usine à fermer. Même si vous effectuez des vols au sol, de nombreux coûts sont fixes. Les clients devaient payer des frais supplémentaires en plus des frais de billet pour les bagages supplémentaires, la sélection des sièges et l’embarquement prioritaire. (Les frais sont également une autre source de revenus pour les compagnies aériennes, qui est exonérée de la taxe d’accise de 7 pour cent sur les billets d’avion intérieurs.)

Pourtant, l’industrie de l’aviation a une longue histoire de rembourrage généreux du portefeuille de ses dirigeants, investisseurs et autres actionnaires par le biais de rachats d’actions et de programmes de rémunération élevés. Tout cela, bien qu’il s’agisse d’une entreprise fondamentalement coûteuse. Jusqu’à présent, ils ont bouclé ce cercle délicat en répercutant les coûts sur le consommateur et en négligeant les besoins des travailleurs qui sont au cœur des opérations aériennes.

Alors que le service client et les problèmes de main-d’œuvre peuvent sembler contradictoires, Caballero fait valoir que l’amélioration des conditions de travail peut affecter directement l’expérience des passagers. Les voyageurs et les travailleurs pourraient trouver de la solidarité dans le fait qu’ils attendent tous deux plus des compagnies aériennes. Si les voyageurs sont payés nickel pour chaque dépense, où va l’argent supplémentaire ? La recherche montre qu’un salaire plus élevé améliore les performances et la rétention des employés ; dans un endroit comme l’aéroport, dans lequel tant de travailleurs sont des employés faisant face au public (traitant parfois avec des passagers indisciplinés), une compensation et des avantages équitables devraient être des conditions préalables.

« C’est un problème de consommation », a déclaré Caballero. « Cela affecte les passagers lorsque les employés de l’aéroport sont mal payés et ne veulent pas se présenter, lorsqu’il n’y a personne pour pousser un fauteuil roulant ou répondre aux questions à la porte. Leur travail est sous-estimé, pourtant il est extrêmement important pour les passagers.