American Bridge poursuit la FEC pour les allusions de Trump en 2024

“Le but et l’effet des efforts de M. Trump sont de déguiser sa course à la présidence”, lit-on dans la poursuite, laissant le groupe et les électeurs “dans l’ignorance des contributions et des dépenses qu’il a reçues, qui sont des informations auxquelles ils ont droit. ”

L’ancien président reste une force puissante dans la politique républicaine.

Sa collecte de fonds continue pour ses groupes politiques de cette manière “lui donne un avantage concurrentiel” sur son adversaire démocrate, qu’American Bridge prévoit de soutenir, selon le procès.

Le groupe a appelé la FEC à prendre des mesures contre M. Trump dans les 30 jours. La poursuite suggère que des mesures supplémentaires devraient être prises à la fois contre M. Trump et la commission si l’agence ne fait rien.

La FEC n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

Les avocats d’American Bridge ont déclaré dans le procès que si l’agence avait réagi rapidement à leur plainte en mars, M. Trump aurait été tenu d’enregistrer un comité de campagne principal et de divulguer ses activités de campagne dans une série de rapports. Ils ont également déclaré que le PAC de M. Trump, Save America, dépensait de l’argent pour soutenir les activités liées aux candidats dans lesquelles l’ancien président s’était engagé depuis un an. Le groupe a fait valoir qu’il était désavantagé dans ses efforts pour s’engager dans le type de recherche sur l’opposition qu’il mène normalement, car M. Trump n’est pas soumis au type de divulgations que la commission exige des candidats.