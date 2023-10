American Battery Technology Company annonce le début des opérations dans son installation de recyclage de batteries lithium-ion à l’échelle commerciale au Nevada

Marque une étape importante dans le démarrage d’opérations génératrices de revenus et l’introduction de métaux recyclés de qualité batterie pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement en métaux pour batteries aux États-Unis.

RENO, Nevada., 11 octobre 2023 /PRNewswire/ — Société américaine de technologie de batterie (ABTC) (NASDAQ : UNE CHAUVE-SOURIS), une entreprise intégrée de matériaux critiques pour batteries qui commercialise ses technologies pour la fabrication de minéraux primaires pour batteries et le recyclage de minéraux secondaires pour batteries lithium-ion, a annoncé le démarrage opérationnel de son installation de recyclage de batteries lithium-ion à l’échelle commerciale située à Tahoe. -Centre Industriel Reno (TRIC) à McCarran, Nevadalançant la mise en œuvre de ses premières technologies de recyclage de batteries lithium-ion à l’échelle industrielle.

American Battery Technology Company, basée au Nevada, a commencé les opérations dans son installation de recyclage de batteries lithium-ion à l’échelle commerciale. Cette installation abritera son premier système intégré de recyclage de batteries qui récupère les matériaux des batteries avec des rendements élevés, un faible coût et une faible empreinte environnementale.



« Nous sommes ravis d’avoir franchi cette étape majeure et de générer désormais des quantités à l’échelle commerciale de produits métalliques pour batteries recyclés au niveau national », a déclaré le PDG d’ABTC. Ryan Melsert. « En sécurisant notre installation industrielle prête à emménager au début de 2023, nous avons pu accélérer considérablement notre calendrier d’exploitation, et la dernière étape de réception des approbations pour les permis d’exploitation mis à jour pour nos processus spécifiques développés en interne a été reçue au cours du passé. semaine. »

Le premier système intégré de recyclage de batteries d’ABTC utilise un processus stratégique de défabrication et d’extraction chimique ciblée afin de récupérer les matériaux des batteries avec des rendements élevés, un faible coût et une faible empreinte environnementale. Ces processus sont fondamentalement différents des méthodes conventionnelles de recyclage des batteries, qui utilisent des fours à haute température, comme dans les opérations de fusion, ou des systèmes de déchiquetage ou de broyage non stratégiques. Le système ABTC permet une séparation, une récupération et une purification efficaces des produits de qualité batterie de grande valeur avec moins d’impact sur l’environnement et une plus grande rentabilité que les méthodes conventionnelles.

Cette installation commerciale a la capacité de traiter plus de 20 000 tonnes métriques de matières premières pour batteries par an lorsqu’elle est pleinement opérationnelle, et cette première phase d’exploitation transformera ces matières premières pour batteries en produits recyclés, notamment du cuivre, de l’aluminium, de l’acier, un intermédiaire au lithium et un matériau intermédiaire de masse noire qui sera vendu via un réseau déjà signé un accord de commercialisation avec le négociant mondial de métaux TechMet-Mercuria. Une fois que la deuxième phase de cette installation de recyclage intégrée sera opérationnelle, cet intermédiaire de lithium sera raffiné en un produit d’hydroxyde de lithium de qualité batterie, et le matériau intermédiaire de masse noire sera encore raffiné en produits de nickel, de cobalt, de manganèse et d’hydroxyde de lithium de qualité batterie. .

« Nos équipes de recherche et développement, d’ingénierie, de gestion de projet et d’exploitation ont travaillé avec la mise en service de cette installation comme notre priorité absolue, et nous sommes fiers d’avoir accéléré nos délais pour avoir installé notre première pièce d’équipement dans un délai d’un mois après avoir obtenu accès à ce nouveau site, et avoir commencé les opérations commerciales moins de six mois plus tard », a déclaré Andrés Meza, directeur de l’exploitation d’American Battery Technology Company. « Nous apprécions Comté d’étage et le Département de la protection de l’environnement du Nevada (NDEP) dans leur travail visant à autoriser et à établir ces processus, et nous attendons avec impatience nos engagements continus à mesure que nous progressons dans nos opérations.

ABTC valide et optimise ses technologies de recyclage, les premières du genre, depuis plusieurs années et a démontré son innovation en remportant la partie recyclage des batteries du concours sponsorisé par BASF. Défi de la circularité; à travers un 2 millions de dollars subvention pour le recyclage des batteries à travers le Consortium américain sur les batteries avancées (USABC), qui comprend le Département américain de l’énergie, General Motors, Ford et Stellantis, pour un projet à l’échelle commerciale actuellement en cours visant à démontrer que les produits métalliques de batterie recyclés à partir de ressources nationales américaines peuvent être produits à un coût inférieur et à des conditions sociales considérablement améliorées. et l’impact environnemental, que les minéraux vierges extraits de manière conventionnelle ; et à travers une subvention compétitive du DOE américain pour un 20 millions de dollars projet visant à développer et à commercialiser un ensemble de technologies de recyclage de batteries de nouvelle génération pour améliorer encore davantage la valorisation des produits recyclés et réduire le coût des opérations.

À propos de la société américaine de technologie de batterie

American Battery Technology Company (ABTC), dont le siège est à Reno, Nevada, a mis au point des technologies inédites pour débloquer les métaux de batterie fabriqués et recyclés dans le pays, indispensables pour répondre à la demande importante des secteurs des véhicules électriques, du stockage stationnaire et de l’électronique grand public. Engagé dans une chaîne d’approvisionnement circulaire pour les métaux pour batteries, ABTC s’efforce d’innover et de maîtriser continuellement les nouvelles technologies de métaux pour batteries qui alimentent une transition mondiale vers l’électrification et l’avenir de l’énergie durable.

