Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

American Airlines (AAL) – La compagnie aérienne a perdu 4,31 $ par action pour le premier trimestre, un cent par action de moins que les estimations du consensus. L’action a rebondi de 3,6% sur le pré-marché après qu’Américain a déclaré que son flux de trésorerie était devenu positif à la fin du trimestre, à l’exclusion des paiements de dette.

Teradata (TDC) – La part de la base de données et du logiciel d’analyse fournis a grimpé de 27,1% dans le commerce avant commercialisation après avoir présenté des données préliminaires du premier trimestre bien supérieures à ses prévisions de bénéfices antérieures. Teredata continue de bénéficier de sa croissance continue dans le cloud computing.

Equifax (EFX) – L’action de l’agence d’évaluation du crédit a bondi de 8,5% dans les transactions avant commercialisation après avoir annoncé des bénéfices meilleurs que prévu et relevé ses prévisions annuelles. La performance de l’entreprise a été favorisée par une augmentation de 59% du chiffre d’affaires de son activité de solutions de main-d’œuvre.

Tractor Supply (TSCO) – Le fabricant d’équipement et de fournitures agricoles a gagné 1,55 $ par action pour son dernier trimestre, bien au-dessus de l’estimation de 97 cents par action. Les revenus ont également dépassé les prévisions, les ventes des magasins comparables ayant bondi de près de 39%. Tractor Supply a également relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année, et les actions ont bondi de 7% dans le pré-marché.

AT&T (T) – AT&T a déclaré un bénéfice trimestriel de 86 cents par action, 8 cents par action au-dessus des estimations. Les revenus ont également dépassé les prévisions et AT&T a ajouté plus de clients sans fil au cours du trimestre que les analystes ne l’avaient prévu. L’action a augmenté de 1,1% dans le commerce avant commercialisation.

Alaska Air (ALK) – La compagnie aérienne a enregistré une perte de 3,51 $ par action au premier trimestre, inférieure à la perte de 3,63 $ par action que les analystes avaient anticipée. Les revenus ont dépassé les estimations du consensus. La société a déclaré que l’amélioration des conditions lui avait permis d’atteindre un flux de trésorerie positif en mars, et que l’action a ajouté 1,3% aux actions de pré-commercialisation.

Southwest Airlines (LUV) – La perte trimestrielle de Southwest de 1,72 $ par action était inférieure à la perte prévue de 1,85 $ par action. Le chiffre d’affaires était essentiellement conforme aux prévisions de Wall Street, et Southwest prévoyait un taux de consommation de trésorerie plus faible pour le trimestre en cours à mesure que les conditions s’amélioraient.

DR Horton (DHI) – Les actions du constructeur de maisons de luxe ont ajouté 1,8% à l’action de pré-commercialisation après avoir annoncé des ventes et des bénéfices meilleurs que prévu pour son dernier trimestre et prévu de solides revenus pour l’année complète. La forte demande et les taux hypothécaires bas ont contribué à presque doubler les ventes au cours de son dernier trimestre.

Chipotle Mexican Grill (CMG) – Les actions de Chipotle ont progressé de 1,2% en pré-commercialisation après que la chaîne de restaurants ait annoncé des bénéfices meilleurs que prévu et une augmentation de 17,2% des ventes des magasins comparables. Les ventes numériques ont plus que doublé au cours du trimestre, et Chipotle a déclaré qu’il s’attendait à un bond de plus de 30% des ventes comparables ce trimestre, à mesure que les clients reviendraient sur ses sites physiques.

Whirlpool (WHR) – Les actions du fabricant d’appareils électroménagers ont ajouté 1,8% aux actions de pré-commercialisation après avoir annoncé un bénéfice trimestriel de 7,20 $ par action, bien au-dessus de l’estimation de consensus de 5,41 $ par action. La société a également enregistré des revenus meilleurs que prévu. Whirlpool a relevé ses prévisions pour l’année complète et a augmenté son dividende trimestriel à 1,40 $ par action contre 1,25 $ par action.

Sleep Number (SNBR) – Les actions du détaillant de matelas ont chuté de 6% dans les échanges avant la commercialisation après que les ventes aient été inférieures aux prévisions, même si les bénéfices ont été meilleurs que prévu. Les ventes de Sleep Number ont été affectées par des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Churchill Downs (CHDN) – L’exploitant de l’hippodrome de Churchill Downs et d’autres lieux de divertissement et de jeux a vu ses actions augmenter de 2,1% sur le pré-marché après avoir annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre. Le segment des jeux de la société a vu ses bénéfices augmenter de 72% par rapport à l’année précédente.

Discover Financial (DFS) – La société de services financiers a gagné 5,04 $ par action pour son dernier trimestre, dépassant largement l’estimation du consensus de 2,82 $ par action. Le titre a rebondi de 3,7% en pré-commercialisation.

Netgear (NTGR) – Les actions du fabricant de matériel de réseautage informatique ont chuté de 3,5% dans les échanges de pré-commercialisation après avoir donné des prévisions pour le trimestre en cours plus faibles que prévu. Netgear a toutefois dépassé les prévisions de Wall Street pour son dernier trimestre, mais a déclaré qu’il était affecté par des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des coûts de fret plus élevés.