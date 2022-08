American Airlines s’engage à acheter 20 avions supersoniques à Boom

American Airlines a accepté d’acheter 20 avions supersoniques Overture à Boom Supersonic, ont annoncé les compagnies mardi.

L’accord est la deuxième commande ferme au cours des deux dernières années pour Boom, encore des années après la construction de son premier avion commercial. United Airlines s’est engagée l’année dernière à acheter 15 jets Overture.

“Les passagers veulent des vols plus rapides, plus pratiques, plus durables et c’est ce qu’offre Overture”, a déclaré le PDG de Boom, Blake Scholl, à CNBC. “Les temps de vol peuvent être aussi courts que la moitié de ce que nous avons aujourd’hui, et cela fonctionne très bien dans des réseaux comme American où nous pouvons voler de Miami à Londres en moins de cinq heures.”

Boom dit que le jet Overture volera aussi vite que Mach 1,7, ou 1 304 mph, réduisant considérablement les temps de vol transatlantique et transpacifique. Par exemple, un vol de Seattle à Tokyo, qui prend généralement un peu plus de 10 heures, pourrait être effectué en six heures dans une Overture, selon Boom.

“Les voyages supersoniques seront un élément important de notre capacité à livrer nos clients”, a déclaré le directeur financier d’American, Derek Kerr, dans un communiqué annonçant la commande. American verse à Boom un montant non divulgué à titre d’acompte non remboursable.

La compagnie aérienne a également la possibilité d’acheter 40 autres Overtures à l’avenir.