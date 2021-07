American Airlines rappelle les agents de bord au travail et prévoit d’embaucher 800 pour répondre à la demande

Un avion d’American Airlines Group Inc. se prépare à atterrir à l’aéroport de LaGuardia (LGA) à New York.

American Airlines a dit aux 3 300 agents de bord restants en congé volontaire de revenir d’ici novembre ou décembre et qu’elle commencerait à recruter de nouveaux membres d’équipage de cabine, selon une note au personnel envoyée jeudi, qui a été examinée par CNBC.

C’est le dernier signe que le transporteur prévoit une demande de voyages soutenue au-delà de la flambée de cet été.

« La demande croissante des clients et les nouvelles routes commençant plus tard cette année signifient que nous avons besoin de plus d’agents de bord pour exploiter la compagnie aérienne », a déclaré Brady Byrnes, vice-président des services de vol, dans une note.

La compagnie aérienne prévoit d’embaucher 800 agents de bord d’ici mars 2022, selon la note.