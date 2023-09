American Airlines propose des tarifs hivernaux bon marché en classe affaires vers Cancun | La rue

Les voyageurs commencent à s’intéresser aux projets hivernaux.

Et cela signifie, du moins pour beaucoup de personnes vivant dans les climats du nord des États-Unis, l’idée d’échapper au temps plus froid à venir pour des vacances au chaud.

Comme toujours, il existe un certain nombre d’options à considérer.

Les familles avec enfants choisissent souvent des vacances dans des parcs à thème, comme Disney’s. (DIS) – Obtenez un rapport gratuit parcs à Orlando, en Floride et à Anaheim, en Californie.

D’autres optent pour des vacances à la plage à Hawaï ou en Floride.

À Hawaï, l’île de Maui encourage à nouveau le tourisme après son interruption temporaire en raison des incendies de forêt du 8 août qui ont ravagé Lahaina.

Par ailleurs, de nombreuses compagnies aériennes proposant des vols directs cet hiver à Key West, en Floride.

La ville constitue le point le plus méridional de la zone continentale des États-Unis et possède une grande variété d’attractions populaires auprès des voyageurs.

Il s’agit notamment de Smathers Beach, des boutiques, galeries, bars et restaurants de Duval Street, ainsi que de l’ancienne maison de l’auteur Ernest Hemingway.

Les voyageurs se rendant à Key West, à 90 miles de Cuba, prennent souvent l’avion pour Miami et conduisent les trois dernières heures et demie. Mais avec des vols plus directs, voyager vers cette île paradisiaque devient beaucoup moins compliqué.

Un avion d’American Airlines sur le tarmac d’un aéroport. Source de l’image : Shutterstock

American Airlines propose des tarifs bas en classe affaires vers Cancun

Une autre option, légèrement différente, est que l’American Airlines (AAL) – Obtenez un rapport gratuit propose désormais des tarifs moins chers – en classe affaires, rien de moins – vers Cancun.

Les passagers peuvent ainsi visiter la destination balnéaire mexicaine tout en voyageant dans un peu de luxe.

« Si vous habitez à Chicago, New York, Seattle ou Washington, DC, vous pouvez échapper au froid cet hiver grâce à des vols en classe affaires à prix réduit vers Cancun », a écrit Mackenzie Roche pour Le gars aux points. « Ces vols sont opérés par American Airlines et, à l’heure actuelle, les disponibilités sont nombreuses. »

Roche précise certains détails :

Compagnies aériennes : Américain Itinéraires : Chicago, New York, Seattle et Washington, DC, jusqu’à Cancun Comment réserver: Parcourez Google Flights et réservez directement auprès de la compagnie aérienne Dates de voyage: Dates éparses de septembre 2023 à août 2024 Réservez avant : Dès que vous le pouvez Dates d’interdiction: Autour de Thanksgiving et de Noël

Roche remercie FareDrop d’avoir alerté The Points Guy des offres. Elle suggère les exemples suivants d’offres en classe affaires :

De l’aéroport international O’Hare de Chicago (ORD) à l’aéroport international de Cancún (CUN), à partir de 787 $. De l’aéroport international John F. Kennedy (JFK) de New York à CUN, à partir de 702 $. De l’aéroport international de Seattle-Tacoma (SEA) à CUN, à partir de 840 $. De l’aéroport international de Dulles (IAD) à Washington, DC vers CUN, à partir de 825 $.

« Si vous partez d’O’Hare, il existe de nombreuses options en dessous de la barre des 800 $ », a précisé Roche. « Pour un voyage de six jours dès novembre, vous ne dépenseriez que 787 $. Les prix sont similaires de New York à Cancun aux mêmes dates. Le meilleur, c’est que ce sont toutes des options sans escale. »

Roche a expliqué quelques-uns des avantages de voyager en classe affaires sur American Airlines.

« La classe affaires américaine comprend des sièges premium, un embarquement prioritaire, des changements gratuits, un bagage à main gratuit et deux bagages enregistrés », a-t-elle écrit. « Selon Google Flights, ce prix est près de 250 dollars moins cher qu’un billet habituel en classe affaires sur cette route. »

