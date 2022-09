American Airlines prévoit des suites premium en course pour les voyageurs bien rémunérés

American Airlines a dévoilé mardi de nouvelles suites pour certains de ses avions les plus longs, une tentative de chasser les clients les mieux rémunérés à mesure que la demande de voyages revient.

Les nouvelles suites, qui comprendront des sièges allongés et une porte coulissante pour plus d’intimité, feront leurs débuts en 2024 et marqueront la fin de la classe Flagship First d’American, son offre de premier plan sur de nombreux vols internationaux et autres vols long-courriers.

Cette initiative est le dernier effort d’une compagnie aérienne pour ajouter plus de sièges aux voyageurs prêts à payer un prix plus élevé pour plus de confort à bord. Les dirigeants de grandes compagnies aériennes américaines ont récemment déclaré que les voyageurs d’agrément déboursaient davantage pour plus de sièges premium.

Les compagnies aériennes réduisent ou suppriment progressivement les cabines de première classe depuis des années afin qu’elles puissent s’adapter aux sièges de classe affaires remaniés et aux sections économiques premium.