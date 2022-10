American Airlines offre aux pilotes des augmentations plus élevées dans une nouvelle proposition de contrat

Compagnies aériennes américaines Le syndicat des pilotes évalue une offre d’augmentations plus élevées dans une nouvelle proposition de contrat de deux ans, la dernière tentative de sceller un accord de travail dans la plus grande compagnie aérienne du pays.

S’ils sont approuvés par le conseil d’administration du syndicat et ratifiés par les 15 000 pilotes de la compagnie aérienne, les aviateurs bénéficieraient d’une augmentation de 12 % à la date de signature du contrat, plus 5 % après un an et 2 % après deux ans, selon une copie de l’accord de principe. . Le total serait supérieur aux augmentations américaines offertes en juin.

Les capitaines plus expérimentés toucheraient environ 432 $ de l’heure deux ans après la signature, tandis que les nouveaux premiers officiers toucheraient près de 110 $ de l’heure, selon l’accord préliminaire.

Les compagnies aériennes se démènent pour conclure des accords de travail avec les pilotes, leurs employés syndiqués les mieux payés et d’autres groupes. American et les autres plus grands transporteurs américains – Delta Airlines , Compagnies aériennes du sud-ouest et United Airlines – sont en négociations avec leurs groupes pilotes depuis des mois, la pandémie faisant dérailler les pourparlers alors que la demande de voyages s’effondrait. Les pilotes de FedEx sont également en pourparlers contractuels.

“La conclusion de nos contrats de main-d’œuvre est une très grande priorité pour nos employés”, a déclaré jeudi le PDG de Southwest, Robert Jordan, lors d’un appel aux résultats.

Les pilotes sont rares et les compagnies aériennes régionales, où la pénurie est la plus aiguë, ont fortement augmenté les salaires cette année. Ces hausses incluaient les filiales d’American Airlines où les pilotes ont obtenu des augmentations de 50 % jusqu’en août 2024.