American Airlines dit que les voyages du week-end du 4 juillet ont augmenté par rapport à l’année dernière

American Airlines a déclaré avoir transporté 2,7 millions de personnes au cours du week-end férié du 4 juillet, soit près de trois fois plus que l’année dernière, car les clients continuent de voyager.

Le transporteur a exploité plus de 26 000 vols principaux et régionaux, soit plus du double de sa capacité il y a un an, a déclaré David Seymour, directeur de l’exploitation d’American, dans une note au personnel.

American n’a pas fourni de comparaison avec juillet 2019, avant le début de la pandémie, mais à l’échelle nationale, moins de voyageurs ont transité par les aéroports américains par rapport à il y a deux ans.

La Transportation Security Administration a contrôlé 10 millions de personnes au cours des cinq premiers jours de juillet, en baisse d’environ 17% par rapport aux 12,2 millions de personnes qui sont passées par la sécurité des aéroports au cours de la même période il y a deux ans.

American a augmenté ses horaires plus que ses concurrents United Airlines et Delta Air Lines. Le mois dernier, American a déclaré avoir réduit son horaire pour la première quinzaine de juillet d’environ 1%, soit environ 1 000 vols, pour éviter les perturbations dues à la météo et au manque de personnel.

Les compagnies aériennes se sont précipitées pour recruter du personnel pour une augmentation de la demande de voyages. Southwest Airlines, par exemple, a offert aux agents de bord, aux agents des opérations au sol et à d’autres employés une double rémunération pour qu’ils prennent des quarts de travail pendant le week-end, a rapporté CNBC la semaine dernière.

American a embauché 300 employés des opérations clients dans son hub de l’aéroport international de Dallas/Fort Worth « et nous poursuivons ces efforts à tous les niveaux », a déclaré le directeur de l’exploitation Seymour.

Le week-end a débuté avec des centaines d’annulations et de retards alors que des orages traversaient les États-Unis.