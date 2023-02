American Airlines débarque un patient atteint d’un cancer à Delhi, l’Inde demande un rapport

Une patiente atteinte d’un cancer, qui a récemment subi une intervention chirurgicale, aurait été débarquée d’un vol d’American Airlines à destination de New York à l’aéroport de Delhi après avoir demandé l’aide d’un agent de bord pour garder son sac à main dans la cabine supérieure.

L’incident a été signalé le 30 janvier et a été révélé après que la voyageuse basée aux États-Unis, identifiée comme étant Meenakshi Sengupta, a déposé une plainte contre l’hôtesse de l’air, l’accusant d’avoir refusé de l’aider à mettre le sac à main pesant plus de 5 livres dans le sac. cabine supérieure, car elle en était incapable en raison de la faiblesse de ses membres.

Dans sa plainte auprès de la police de Delhi et de l’Air civile, Meenakshi Sengupta a déclaré qu’elle avait également demandé une assistance en fauteuil roulant pour son siège : “Je portais également une attelle qui était visible pour tout le monde et ils sauraient que j’ai un certain inconfort. .parce que je ne peux PAS porter de poids du tout dans mes mains et je suis faible à cause de la chirurgie et je n’ai pas besoin de me fatiguer en marchant beaucoup.”

Elle a déclaré: “Le personnel au sol m’a beaucoup soutenu et m’a aidée à monter dans l’avion et à mettre mon sac à main sur le côté du siège. Une fois à l’intérieur du vol, j’ai eu une conversation avec l’hôtesse de l’air et je leur ai expliqué mon état de santé. ..Aucun d’entre eux n’a mentionné le fait de ranger mon sac à main. Après que le vol était sur le point de décoller, les lumières de la cabine étaient tamisées. À ce moment-là, une hôtesse de l’air est venue déposer mon sac à main dans le compartiment supérieur. Je lui ai demandé de m’aider à mettre mais elle a refusé de le faire et m’a dit que ce n’était pas son travail de le faire.”

Sengupta a en outre mentionné qu’elle lui avait “demandé à plusieurs reprises” de l’aider, mais cette dernière a grossièrement décliné sa demande et lui a demandé de le faire par elle-même et s’est éloignée.

“Elle était extrêmement impolie et arrogante avec ses paroles”, a allégué Sengupta, ajoutant que lorsqu’elle est allée se plaindre de l’incident, les membres de l’avion étaient “largement indifférents” et lui ont dit qu’ils ne voulaient pas du tout interférer, a-t-elle allégué.

“Ils ont dit que si je me sentais si mal à l’aise, je devrais simplement débarquer du vol. Ils étaient collectifs dans leur décision de me débarquer”, a déclaré Sengupta.

L’incident est également devenu viral sur les réseaux sociaux et des personnes ont exhorté le ministère de l’Aviation civile (MoCA) et la Commission de Delhi pour les femmes (DCW) à prendre note de l’affaire.

“Comportement dégoûtant du personnel d’@AmericanAir envers une #cancerpatient – Meenakshi Sengupta qui a été débarquée du vol pour ne pas avoir mis son sac à main parce que le cancer a affaibli ses bras et l’équipage n’aidera pas. Honte @DCWDelhi @SwatiJaiHind veuillez noter @Pib_MoCA”, a déclaré un utilisateur de Twitter.

Pendant ce temps, le régulateur indien – la Direction générale de l’aviation civile (DGCA) a pris connaissance de l’affaire et a demandé à American Airlines de soumettre son rapport.

La compagnie aérienne, dans sa déclaration officielle, a déclaré que son équipe des relations avec la clientèle avait contacté Sengupta pour rembourser la partie inutilisée de son billet.

“Le 30 janvier, avant le départ du vol 293 d’American Airlines de Delhi (DEL) à New York (JFK), un client perturbateur a été retiré de l’avion pour non-respect des instructions des membres d’équipage. Notre équipe des relations avec la clientèle a contacté au client de rembourser la partie non utilisée de son billet”, a déclaré la compagnie aérienne, ajoutant qu’une enquête sur l’affaire était en cours.

