American Airlines annule des vols en raison de problèmes de personnel et de maintenance

American Airlines a déclaré avoir annulé des centaines de vols ce week-end en raison de pénuries de personnel, de maintenance et d’autres problèmes, des défis auxquels le transporteur est confronté alors que la demande de voyages atteint les niveaux d’avant la pandémie.

Environ 6% du programme de la compagnie aérienne, soit 180 vols, ont été annulés dimanche, selon le site de suivi des vols FlightAware. Environ la moitié de ceux-ci étaient dus à des équipages de conduite indisponibles, a montré une liste d’entreprises, qui a été consultée par CNBC. Samedi, environ 4%, soit 123 vols, ont été annulés, a indiqué le site.

American a déclaré qu’il réduisait son horaire d’environ 1% jusqu’à la mi-juillet pour aider à atténuer certaines des perturbations, dont certaines résultent du mauvais temps dans ses hubs de l’aéroport international de Charlotte et Dallas/Fort Worth au cours de la première moitié de juin.

« Le mauvais temps, combiné aux pénuries de main-d’œuvre auxquelles certains de nos fournisseurs sont confrontés et à la montée en puissance incroyablement rapide de la demande des clients, nous a amenés à renforcer la résilience et la certitude de nos opérations en ajustant une fraction de nos vols programmés jusqu’à la mi -Juillet », a déclaré la porte-parole d’American Airlines, Sarah Jantz, dans un communiqué. « Nous avons apporté des changements ciblés dans le but d’avoir un impact sur le plus petit nombre de clients en ajustant les vols sur les marchés où nous avons plusieurs options de réhébergement. »

Le mauvais temps a eu un impact sur la capacité des équipages de conduite à se rendre sur les vols assignés et le mauvais temps peut signifier que les équipages peuvent tomber en dehors des heures où ils sont autorisés par le gouvernement fédéral à travailler, a déclaré la porte-parole.

Dennis Tajer, porte-parole de l’Allied Pilots Association, qui représente les quelque 15 000 pilotes américains, a déclaré que la société devrait offrir plus d’heures supplémentaires à l’avance pour encourager le personnel à remplacer ainsi qu’une plus grande flexibilité dans les horaires des pilotes pour couvrir les pénuries de personnel.

« Ils essaient de mettre un pansement sur quelque chose qui a besoin de points de suture », a déclaré Tajer, qui est également capitaine de Boeing 737.

American s’efforce également de former tous les pilotes qu’il a mis en congé entre deux programmes d’aide fédérale interdisant les licenciements ainsi que ses aviateurs qui doivent suivre une formation périodique périodique. Jantz a déclaré qu’American était en passe de terminer la formation des pilotes en congé d’ici la fin du mois et a ajouté que la société proposait des heures supplémentaires en raison de ses problèmes opérationnels.

Delta Air Lines a annulé plus de 300 vols le week-end dernier de Thanksgiving et des dizaines d’autres à Noël lors d’une pénurie de pilotes.

Les perturbations du week-end, rapportées plus tôt par le blog de la compagnie aérienne View from the Wing, surviennent juste au moment où les transporteurs tentent de saisir une augmentation de la demande de voyages et d’endiguer des pertes record. American a déclaré dans un dossier plus tôt ce mois-ci qu’il s’attend à ce que sa capacité au deuxième trimestre soit en baisse de 20% à 25% par rapport à 2019, tandis que United Airlines a déclaré qu’elle s’attend à ce que sa capacité soit en baisse d’environ 46% et Delta prévoit une baisse de 32% par rapport à 2019. Pendant ce temps, Southwest Airlines prévoit que sa capacité de juillet ne sera que de 3% par rapport à 2019, contre une baisse de 7% ce mois-ci.