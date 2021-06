American Airlines annule des CENTAINES de vols en raison d’un manque de personnel et 2 500 autres pourraient être supprimés en juillet

AMERICAN Airlines a annulé des centaines de vols ce week-end en raison de pénuries de personnel et d’autres problèmes – les responsables avertissant que près de 2 500 autres pourraient d’ici juillet.

Un total de 123 vols ont été annulés samedi, 178 dimanche et 97 ont jusqu’à présent été annulés lundi à la suite d’un nombre élevé d’appels de maladie, combinés à des problèmes de maintenance et d’autres problèmes de personnel, a rapporté ABC.

Crédit : Getty Images

Un porte-parole d’American a déclaré au réseau que la majorité des annulations concernaient des avions A320 et 737.

Ils ont averti que la compagnie pourrait continuer à annuler entre 50 et 60 vols par jour pour le reste du mois de juin et 50 à 80 vols jusqu’à la fin juillet – pour un total de 2 500.

Les annulations interviennent dans le but de servir une augmentation surprise de la demande de voyages alors que la pandémie ralentit et que les restrictions s’assouplissent.

« Les premières semaines de juin ont apporté des conditions météorologiques sans précédent à nos plus grands hubs, affectant fortement nos opérations et provoquant des retards, des annulations de vols et des perturbations dans les horaires des membres d’équipage et les plans de nos clients », a déclaré la porte-parole américaine Stacey Day.

« Cela, combiné aux pénuries de main-d’œuvre auxquelles certains de nos fournisseurs sont confrontés et à la montée en puissance incroyablement rapide de la demande des clients, nous a amenés à renforcer la résilience et la certitude de nos opérations en ajustant une fraction de nos vols prévus jusqu’à la mi-juillet. . »

Ils ont averti que la compagnie pourrait continuer à annuler entre 50 et 60 vols par jour pour le reste du mois de juin et 50 à 80 vols jusqu’à la fin juillet. Crédit : Getty Images

Selon Day, les annulations aideront la compagnie aérienne « à garantir que nous pouvons bien prendre soin de nos clients et des membres de l’équipe et minimiser les surprises à l’aéroport ».

La compagnie aérienne a déclaré que ses annulations visaient à affecter le plus petit nombre de clients « en ajustant les vols sur les marchés où nous avons plusieurs options de réhébergement ».

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination idéale pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.