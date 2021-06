American Airlines annule des centaines de vols alors que les transporteurs aériens américains se démènent pour gérer la résurgence de la demande de voyages – RT USA News

American Airlines a annulé des centaines de vols au cours du week-end et a prévu plus de perturbations cette semaine, marquant le dernier revers pour une industrie qui a du mal à s’adapter alors que la demande de voyages se remet des fermetures de Covid-19.

American a annulé 180 vols dimanche, soit environ 6% de son service, et 543 vols ont été retardés, selon les données de Flightware.com. Cela faisait suite à 123 annulations de vols et 591 retards samedi. Le transporteur a déjà annulé 97 vols lundi et 54 pour mardi – des chiffres qui devraient augmenter à mesure qu’il devient clair que les vols ne seront pas réalisables.

Un nombre élevé d’employés appelant malades faisait partie du problème ce week-end, mais les compagnies aériennes américaines et autres opèrent avec une marge d’erreur plus petite car elles ne se sont pas complètement remises de la pandémie. Des milliers d’employés ont été largués par le biais de retraites anticipées et de rachats après que Covid-19 a entraîné l’arrêt des voyages en avion en mars 2020, et avec la demande de voyages qui rebondit maintenant aux niveaux d’avant la pandémie, les compagnies aériennes n’ont pas été en mesure de pourvoir ces postes rapidement suffisant.





Aussi sur rt.com

Alors que les restrictions de Covid-19 s’assouplissent, la Russie reprendra les vols de passagers vers plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne, l’Autriche et la Hongrie







Les transporteurs aériens ne sont pas les seuls à s’adapter au retour d’un trafic passagers intense. La Transportation Security Administration (TSA) a averti plus tôt ce mois-ci qu’elle s’attend à une pénurie de personnel dans 131 aéroports et a demandé à ses employés de bureau de se porter volontaires pour un service temporaire de première ligne.

Les voyageurs ne connaissent que trop bien les problèmes de personnel, avec beaucoup de files d’attente dans les lignes de sécurité pendant une heure ou plus et certains vols de correspondance manquants. Au cours du week-end du Memorial Day, les appelants cherchant à parler à un agent du service client en direct de Delta Air Lines ont été informés qu’ils devraient attendre plus de 21 heures.





Aussi sur rt.com

Le sénateur de l’État a déclaré que le «monopole» d’Alaska Airline devrait être «révisé» après l’avoir interdite de ne pas se déguiser, l’obligeant à prendre le ferry







Delta n’a annulé que cinq vols dimanche, mais 397 ont été retardés. United Airlines a enregistré six annulations et 272 retards. Southwest Airlines a dû annuler 37 vols et 883 vols, soit 25 % de son trafic, ont été retardés.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !