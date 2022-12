American Airlines abandonne le transporteur régional Mesa, invoquant des problèmes financiers et opérationnels

Compagnies aériennes américaines tombe Mesa Air invoquant des inquiétudes concernant les problèmes financiers et opérationnels de son partenaire, un coup dur pour la compagnie aérienne régionale qui luttait contre l’augmentation des coûts et la pénurie de pilotes de l’industrie.

“En conséquence, nous avons des inquiétudes quant à la capacité de Mesa à être un partenaire fiable pour American à l’avenir”, a déclaré le directeur financier américain Derek Kerr dans une note du personnel datée de vendredi, qui a été vue par CNBC. “American et Mesa conviennent que la meilleure façon de répondre à ces préoccupations est de mettre fin à notre accord.”

Les grands transporteurs comme American, United Airlines et Delta Airlines contractent régulièrement des compagnies aériennes régionales pour effectuer de nombreuses liaisons plus courtes et elles représentent environ la moitié des départs, bien que ce nombre varie d’une compagnie aérienne à l’autre.

Mesa a enregistré une perte nette d’environ 67 millions de dollars au cours des neuf mois terminés le 30 juin, selon un dossier de valeurs mobilières. La semaine dernière, la compagnie aérienne basée à Phoenix, en Arizona, a reporté son rapport sur les résultats trimestriels. Mesa n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

American a déclaré que son accord avec Mesa était principalement lié à ses hubs à l’aéroport international de Dallas/Fort Worth et à l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor.

American prévoit de concentrer ses vols avec ses filiales régionales en propriété exclusive comme Envoy et PSA, ainsi qu’avec un transporteur régional indépendant SkyWest . Air Wisconsin volera également pour la marque American Eagle, commençant son accord plus tôt que prévu initialement, a déclaré Kerr.

Le dernier vol Mesa pour American aura lieu le 3 avril, bien qu’American réduise les vols Mesa en mars, a déclaré Kerr dans sa note.

Mesa vole également pour United, qui n’a pas immédiatement commenté.