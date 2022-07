American Airlines (AAL) résultats du 2T 22

American Airlines Boing 777-300 gros porteurs comme on le voit en approche finale pour l’atterrissage à l’aéroport international de Londres Heathrow en Angleterre, Royaume-Uni.

American Airlines a annoncé jeudi qu’elle avait réalisé un bénéfice au dernier trimestre et a déclaré qu’elle s’attend à être dans le noir au troisième trimestre, un autre signe de forte demande de voyages, même à des prix élevés.

American a été plus agressif que ses rivaux United Airlines et Delta Air Lines dans la restauration de la capacité.

Voici comment le transporteur s’est comporté au deuxième trimestre, par rapport aux attentes de Wall Street selon les estimations consensuelles de Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 76 cents contre 76 cents attendus.

76 cents contre 76 cents attendus. Revenu total: 13,42 milliards de dollars contre 13,40 milliards de dollars attendus

Les dirigeants d’American tiendront un appel pour discuter des résultats à 8 h 30 HE jeudi. Ils sont susceptibles d’être confrontés à des questions sur la demande future de voyages, la capacité, ses négociations de travail avec ses pilotes et ses syndicats d’agents de bord, les progrès en matière d’embauche et les besoins en avions.

United a annoncé mercredi soir son premier bénéfice depuis la pandémie sans l’aide du gouvernement, mais a déclaré qu’il réduirait ses plans de croissance jusqu’en 2023.

