American Airlines a dû détourner un vol en raison du chargeur de téléphone défectueux du passager

Un vol d’American Airlines reliant Tokyo à Dallas a été contraint d’être détourné vers Seattle la semaine dernière en raison d’un «passager indiscipliné» qui a poussé les membres d’équipage et frappé à la porte du cockpit après que son chargeur de téléphone a cessé de fonctionner. Walka Suzuki, 26 ans, avait a demandé à une hôtesse de l’air du vol AA60 d’American Airlines de l’aider à recharger son téléphone après avoir constaté que le chargeur de son siège était défectueux. Cependant, selon le blog aéronautique Pagayez votre propre Kanoo, Suzuki est devenue furieuse lorsque son téléphone ne s’est pas chargé et a commencé à crier après les agents de bord.

Lorsque les agents de bord n’ont pas réussi à résoudre son problème, Suzuki aurait descendu l’allée de l’avion de son siège en classe économique vers le poste de pilotage. Alors qu’un préposé tentait de l’arrêter, Suzuki lui a piétiné le pied et a continué jusqu’à ce qu’elle arrive au poste de pilotage où elle a commencé à frapper à la porte pour demander de l’aide pour le problème de chargement du téléphone.

À la suite de l’incident, le commandant de bord a mis l’avion en verrouillage de niveau trois, informant la FAA d’une menace et a dérouté le vol vers Seattle où Suzuki a refusé de débarquer pendant 25 minutes.

Le blog aéronautique Paddle Your Own Kanoo a cité un affidavit, selon lequel Suzuki a déclaré aux agents des douanes et de la protection des frontières que les agents de bord étaient «impolis et dédaigneux» à son égard.

Suzuki, qui est une citoyenne japonaise, a admis qu’elle avait frappé à la porte du poste de pilotage et qu’elle avait donné un coup de poing et un coup de coude à l’un des agents de bord. Elle a également allégué que l’équipage l’avait poussée au sol et lui avait craché dessus. Le FBI enquête actuellement sur l’affaire.

