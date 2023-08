Une organisation confessionnelle à but non lucratif en Haïti, où une infirmière américaine travaillait lorsqu’elle et sa jeune fille ont été kidnappées par des hommes armés la semaine dernière, a publié une nouvelle déclaration demandant au public de prier car le sort des deux victimes reste inconnu.

El Roi Haïti a écrit lundi dans un article sur son site Internet que « nos cœurs se brisent » pour Alix Dorsainvil, originaire du New Hampshire, et sa fille, qui ont été emmenées du campus de l’organisation à Port-au-Prince jeudi.

« Nous continuons à travailler avec diligence avec les autorités et nos partenaires aux États-Unis et en Haïti pour garantir leur liberté », a déclaré le groupe d’aide humanitaire et chrétien. « Beaucoup de gens travaillent pour leur retour, mais actuellement nous ne pouvons pas partager de détails plus spécifiques. »

« S’il vous plaît, continuez à prier avec nous pour la protection et la liberté d’Alix et de sa fille », poursuit le communiqué. « Alors que nos cœurs se brisent pour cette situation, nous continuons également à prier pour le pays et le peuple d’Haïti et pour être libérés des souffrances qu’ils endurent quotidiennement. »

LES HAÏTIENS PROTESTENT L’ENLÈVEMENT D’UNE INFIRMIÈRE AMÉRICAINE : « ELLE FAIT DU BON TRAVAIL »

Environ 200 Haïtiens ont défilé dans la capitale de leur pays lundi pour montrer leur colère face à l’enlèvement, un autre exemple de l’aggravation de la violence des gangs qui a envahi une grande partie de Port-au-Prince.

Des témoins ont déclaré à l’Associated Press que Dorsainvil travaillait dans la petite clinique en briques lorsque des hommes armés ont fait irruption et l’ont saisie. Certains membres de la communauté ont déclaré que les hommes non identifiés avaient demandé une rançon d’un million de dollars, une pratique courante des gangs qui sèment la terreur en Haïti appauvri.

Le département d’État américain a abordé lundi les informations selon lesquelles deux citoyens américains auraient été enlevés en Haïti, bien que le porte-parole Matthew Miller n’ait pas dit si les ravisseurs avaient fait des demandes.

« De toute évidence, la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger sont notre priorité absolue », a écrit Miller dans un communiqué. « Nous sommes en contact régulier avec les autorités haïtiennes. Nous continuerons à travailler avec elles et nos partenaires interinstitutionnels du gouvernement américain, mais comme il s’agit d’une enquête policière en cours, je ne peux pas offrir plus de détails. »

UN ADO EN FLORIDE DISPARAIT À DAYTONA BEACH APRÈS AVOIR MONTÉ DANS UN VÉHICULE, DIT LA POLICE

L’organisation à but non lucratif dans son dernier message a partagé plus de détails sur Dorsainvil, qui est marié au directeur du programme, Sandro Dorsainvil.

Dorsainvil travaillait dans l’organisation en tant qu’infirmière scolaire depuis 2020 avant d’épouser Sandro en 2021. Elle s’est rendue pour la première fois en Haïti après le tremblement de terre de 2010 alors qu’elle était encore à l’université et « est tombée amoureuse du peuple », a déclaré le groupe. Elle a fait plusieurs visites dans les années qui ont suivi avant de déménager définitivement.

El Roi a déclaré que l’infirmière avait « un cœur pour la douleur depuis qu’elle était enfant ».

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Elle cherche des gens pour leur montrer de l’amour et de la compassion, et personne n’est exclu de recevoir sa gentillesse », lit-on dans le message.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.