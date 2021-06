Américain ou britannique ? Meghan Markle, la citoyenneté de la fille du prince Harry laisse les internautes confus

L’acteur américain Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a donné naissance vendredi à son deuxième bébé Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor sur le sol américain. Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli leur nouvelle venue le vendredi 4 juin à 11h40, à l’hôpital de Portland à Londres. Et bien que la bonne nouvelle ait suscité une série de félicitations et de salutations sur les réseaux sociaux, il semble que les liens aient également conduit à une certaine confusion parmi les internautes, dont beaucoup sont confus au sujet de la citoyenneté du nouveau royal. Lillibet sera-t-il citoyen britannique ou américain, ou le nouveau bébé possédera-t-il la double nationalité tout comme son grand frère Archie ?

Selon des sources, la fille nouveau-née de Meghan et du prince Harry, Lili, héritera de la double nationalité américaine et britannique, tout comme son frère Archie.

La fille de Meghan Markle et du prince Harry sera-t-elle britannique ou américaine ? Comment

Meghan, 39 ans, est une citoyenne américaine née en Californie, donc ses enfants auront également automatiquement droit à la citoyenneté américaine. D’un autre côté, il en va de même pour Harry, qui est né au Royaume-Uni et est citoyen britannique, donc les enfants de Harry auront également le droit d’hériter de ce statut. Selon la loi britannique, la citoyenneté peut être transmise d’une génération à l’autre, de sorte que les enfants de Harry sont également éligibles pour hériter du statut.

Selon la loi sur l’immigration et la nationalité aux États-Unis, Harry ne peut pas demander une carte verte ou une double nationalité à l’avenir, car si cela se produisait, le prince Harry devrait renoncer à ses titres «royaux» et s’exposer à la fiscalité américaine sur laquelle l’obliger à révéler ses gains dans le monde entier, a rapporté le Daily Mail.

D’autre part, l’ancienne actrice, Meghan, est une citoyenne américaine et elle ne pourra pas prétendre à la double nationalité car elle n’a pas passé les trois ans requis à l’étranger pour recevoir son passeport britannique. Selon les directives avancées par le gouvernement britannique, Meghan aurait obtenu la citoyenneté britannique si elle passait au moins trois ans à vivre à l’étranger. Le magazine américain a rapporté.

On dit que Meghan a voté à l’élection présidentielle de l’année dernière, il semble donc que Meghan reste une citoyenne américaine. Selon les archives, elle est le premier membre de la famille royale britannique à avoir voté lors d’une élection étrangère.

Lorsque Lilibet a été nommée d’après un couple de membres de la famille royale britannique très célèbres, elle ne possédait aucun titre royal comme son arrière-grand-mère la reine Elizabeth II et sa défunte grand-mère la princesse Diana. Lili et Archie n’auraient aucun titre tant que le père, le prince Charles, n’aura pas accédé au trône. Plus tôt dans une interview révélatrice de CBS, Meghan et Harry ont révélé que leurs enfants devaient également acquérir des titres afin d’obtenir la sécurité sous le titre de la famille royale.

Pendant ce temps, la famille s’est éloignée de la famille royale et a choisi de rester dans le quartier calme de Montecito à Santa Barbara, en Californie. Bien qu’ils profitent de leur premier anniversaire de sortie royale sans aucun regret, le couple vit plus heureux d’avoir son deuxième enfant, une petite fille, à bord.

