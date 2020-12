« America the Beautiful » est le thème de Noël de cette année à la Maison Blanche.

Melania Trump dit qu’elle rend hommage et montre la «majesté» des États-Unis.

Les ornements sur le sapin de Noël officiel de la Blue Room – un imposant sapin Fraser de Shepherdstown, en Virginie-Occidentale – ont été conçus par des étudiants de tout le pays à la demande du National Park Service de mettre en valeur les personnes, les lieux et les choses qui rendent leur état magnifique. faire .

Les premiers intervenants et les travailleurs de première ligne confrontés à une pandémie qui a tué plus de 266 000 personnes aux États-Unis et infecté plus de 13 millions d’autres sont reconnus avec un arbre et d’autres décorations dans la salle rouge.

Le pain d’épice annuel de la Maison Blanche – plus de 181 livres de pâte, de gomme, de chocolat et de glaçage royal – comprend le Rose Garden, récemment rénové par la première dame, pour la première fois, ainsi que le First Ladies ‘Garden.

C’est le dernier Noël à la Maison Blanche pour la famille Trump, bien que le président Donald Trump – malgré les preuves du contraire – insiste sur le fait qu’il a remporté les élections du 3 novembre.

Le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris seront assermentés le 20 janvier.

Des bénévoles de tout le pays ont aidé à décorer le manoir exécutif après Thanksgiving avec 62 arbres de Noël, 106 couronnes de Noël, plus de 366 mètres de guirlande, plus de 3 200 rayons de lumière et 17 000 arcs. La Maison Blanche a conduit les médias d’information lundi sur une visite du plateau pour une réception pour les volontaires.

«Au cours des quatre dernières années, j’ai eu l’honneur de me rendre dans certains des plus beaux sites touristiques de notre pays et de rencontrer certains des citoyens américains les plus compatissants et patriotiques», a déclaré la première dame dans un communiqué écrit. «D’un océan à l’autre, le lien que partagent tous les Américains est une appréciation de nos traditions, de nos valeurs et de notre histoire, qui a inspiré les décorations cette année.