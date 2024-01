America Ferrera incrédule suite à la nomination de “Barbie” aux Oscars

Cette Barbie est nominée pour la première fois aux Oscars.





America Ferrera a dû apprendre la nouvelle de sa toute première nomination aux Oscars, pour son rôle de soutien en tant qu’employée de Mattel, Gloria, dans le blockbuster estival de Greta Gerwig. Barbie, allongé. “Des vagues d’émotion, d’incrédulité et d’accablement”, voilà ce qu’elle ressent lorsqu’elle est jointe par EW au téléphone mardi matin, peu de temps après l’annonce des nominations pour les Oscars 2024.





“C’est tellement surréaliste et un rêve devenu réalité pour moi”, dit Ferrera, le choc palpable dans sa voix. “Je me souviens très viscéralement que j’étais enfant, je regardais les Oscars et Halle Berry gagner, je regardais Julia Roberts gagner, et je rêvais qu’un jour je serais dans cette pièce. C’est beaucoup à gérer. C’est pour le moins excitant. Je pense que les mots échouent en quelque sorte. »





L’actrice de 39 ans basée à New York était sur le point de sortir avec son mari Ryan Piers Williams, qui est apparu dans Barbie en tant que mari de Gloria, pour conduire les enfants à l’école lorsque la nouvelle de sa nomination est arrivée. “Je me suis blotti dans mon lit avec mon iPhone et j’ai pensé : ‘Laisse-moi prendre cette nouvelle allongé'”, dit Ferrera.





Mais même si elle était impatiente de voir Barbie Dans sept autres catégories, dont celle du meilleur film, Ferrera s’est également montrée “triste et déçue” pour Gerwig et la vedette Margot Robbie, qui ont été exclues des catégories du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice, ce qui constitue deux des plus gros snobs aux Oscars de l’année.





“Leur travail dans ces deux catégories était phénoménal et dans mon livre [they] méritent d’être reconnues pour l’histoire qu’elles ont créée, pour le chemin qu’elles ont innové, pour le magnifique talent artistique”, déclare Ferrera. “Ce sont mes filles, et je veux les voir célébrées pour leur merveille, donc cette partie est définitivement doux-amer.”





Ferrera a captivé le public dans le rôle de Gloria, le catalyseur derrière la crise existentielle de Barbie (Robbie) stéréotypée. Dans un moment culminant du film, elle livre un monologue remarquable sur les impossibilités de la féminité. “J’aime quand les jeunes filles et les jeunes femmes viennent me voir et me disent à quel point cela compte pour elles”, dit Ferrera à propos de ce grand moment. “Il y avait une jeune fille qui avait probablement environ 11 ans, elle m’a dit qu’elle avait passé des auditions pour quelque chose et que presque toutes les filles qui avaient auditionné utilisaient le monologue de Gloria.”





Elle ajoute : “Je pensais [that] C’était incroyable, et aussi assez choquant que des filles de 11 ans s’identifient déjà si profondément à ce monologue.









Un fan inattendu du film et de la performance de Ferrera ? “Tom Hanks est venu me voir lors des Governors Awards”, se souvient Ferrera. “En grandissant, tout ce que j’ai toujours voulu être, c’était Tom Hanks. J’adorais tout ce qu’il faisait et je me disais : “Je pourrais être Tom Hanks ! Je veux être Tom Hanks !” Il s’est approché de moi et m’a dit les choses les plus belles. Je tremblais intérieurement et je pensais que j’allais me transformer en une flaque de larmes. Je n’oublierai jamais ce moment. Ce moment existait pour mon enfant intérieur.





Ferrera célébrera sa nomination aux Oscars avec un dîner et un verre avec son mari et ses amis – et cette fois-ci, avec le public aussi, après avoir raté la première série de promotions de célébration depuis le BarbieLa sortie de a coïncidé avec la grève des acteurs hollywoodiens. “C’était un peu étrange”, dit-elle à propos de cette période. “Nous venions de parcourir le monde ensemble pour faire la presse du film, et puis nous étions tous seuls dans nos petits silos.”





Pourtant, cela ne l’a pas empêchée de célébrer avec Gerwig et son partenaire Noah Baumbach, qui a co-écrit le scénario. “Greta et Noah vivent à New York et moi à New York, donc nous avons dû dîner le soir de la sortie du film”, a déclaré Ferrera. « Et alors que le film battait des records au box-office, Greta et moi sommes allés avec un groupe d’amis au concert de Beyoncé dans le New Jersey. [like] une grande fête, mais c’était un peu étrange de ne pas pouvoir interagir avec les gens qui voyaient enfin le film. »





La 96e cérémonie des Oscars sera diffusée le dimanche 10 mars à 19 h HE/16 h HP sur ABC. Consultez la liste complète des nominations aux Oscars 2024.





