« Amer mais nécessaire » : l’Allemagne se tourne vers le charbon pour remplacer le gaz russe | Actualité Climatique

L’Allemagne brûlera plus de charbon, le combustible fossile le plus polluant, dans un contexte d’inquiétudes concernant d’éventuelles pénuries d’électricité causées par une coupure des approvisionnements en provenance de Russie, a déclaré son ministre de l’Economie.

Robert Habeck a déclaré que l’Allemagne devait limiter l’utilisation du gaz pour produire de l’électricité, après que le géant pétrolier russe Gazprom a annoncé qu’il réduirait l’approvisionnement via le gazoduc Nord Stream 1, apparemment pour des raisons techniques.

La situation oblige le gouvernement à brûler plus de charbon, qui émet deux fois plus de dioxyde de carbone pour le réchauffement climatique que le gaz, pendant une « période de transition », a déclaré Habeck.

« C’est amer, mais il est simplement nécessaire dans cette situation de réduire la consommation de gaz », a déclaré Habeck, du parti écologiste vert.

Le gouvernement offre également des incitations aux entreprises pour limiter leur consommation de gaz, prévoyant de détourner le carburant de réserve pour remplir les installations de stockage avant l’hiver prochain – la « priorité absolue ».

« Il est évident que la stratégie du (président russe Vladimir) Poutine est de nous déstabiliser en faisant grimper les prix et en nous divisant », a déclaré Habeck. « Nous ne laisserons pas cela se produire. »

L’Allemagne, comme de nombreux pays de l’Union européenne et le Royaume-Uni, avait de plus en plus brûlé du gaz importé au cours des dernières décennies comme alternative plus propre au charbon.

Beaucoup de ces pays ont maintenant signalé qu’ils brûleront plus de charbon pour tenter d’endiguer les flux de trésorerie vers Moscou et d’améliorer la sécurité énergétique, en réponse à la guerre de la Russie en Ukraine.

Le Royaume-Uni a prolongé la durée de vie d’une centrale à charbon pour renforcer la sécurité énergétiquebien que l’année dernière ait fait pression sur d’autres pays pour « reléguer le charbon à l’histoire ».

« Les pays prennent des décisions difficiles et urgentes dans une situation d’urgence », a déclaré Dave Jones du groupe de réflexion sur le climat Ember.

M. Jones a qualifié la décision de l’Allemagne d’augmenter à nouveau la production de charbon de « réponse d’urgence, mais, espérons-le, à court terme ».

« À l’avenir, les gouvernements doivent se concentrer sur la manière de réduire la demande de gaz », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, leur réponse s’est concentrée sur le doublement de la construction éolienne et solaire pour produire de l’électricité, mais ils auront besoin « d’une action rapide pour tous les secteurs qui utilisent du gaz », comme l’industrie lourde et le chauffage, a-t-il ajouté.

L’Allemagne, un gros consommateur de gaz russe depuis longtemps, a commencé à réduire ses importations après la dernière invasion de l’Ukraine. Son objectif climatique d’éliminer progressivement le charbon d’ici 2030 reste en place.

Berlin prévoit également d’étendre sa production d’énergie renouvelable – déjà l’un des pays les plus ambitieux – et d’améliorer le stockage du gaz et les mesures d’efficacité énergétique.

« La sécurité d’approvisionnement est actuellement garantie, mais la situation est grave », a déclaré Habeck.

Mais l’Allemagne affirme que le gaz russe sera essentiel pendant un certain temps jusqu’à ce que des sources d’énergie alternatives, telles que le GNL acheminé par bateau, soient disponibles.

