Amenez un ami et obtenez un cadeau! La Suisse incite les citoyens à convaincre leurs connaissances de recevoir un vaccin contre le Covid

La Suisse a, jusqu’à présent, entièrement vacciné plus de 58% de sa population, ce qui lui donne l’un des taux de vaccination les plus bas d’Europe occidentale, poussant le gouvernement à chercher des moyens d’augmenter la participation chez ceux qui n’ont pas encore reçu de vaccin Covid.

En annonçant le nouveau régime vendredi, le gouvernement suisse a déclaré que « tout le monde peut aider à convaincre un ami, un voisin, un collègue de travail ou un membre de la famille des avantages de la vaccination » ajoutant que « la coopération de la population doit être récompensée ».

Les personnes qui recevront un vaccin Covid à l’avenir seront invitées à énumérer une personne qui les a exhortées à se manifester et à se faire piquer. La personne nommée recevra ensuite un chèque-cadeau d’une valeur de 50 francs suisses (53,68 $) qui peut être utilisé dans les cinémas, les restaurants et d’autres zones, tel que désigné par les autorités locales.

Les responsables suisses ont déclaré que la nouvelle approche était nécessaire car, alors que les cas de Covid sont en baisse, la situation dans les unités de soins intensifs reste préoccupante, exacerbée par le nombre de personnes non encore vaccinées.

Le programme gouvernemental verra les responsables mettre de côté 150 millions de francs (161,59 millions de dollars) pour l’offre de chèque-cadeau, ainsi que la mise en place d’une semaine nationale de vaccination et de 170 centres de vaccination mobiles à travers le pays. Il survient alors que les pays, dont la Suisse, se préparent pour les mois d’hiver, où les infections devraient augmenter en raison du temps plus froid, risquant ainsi de stresser davantage les services médicaux si des personnes non vaccinées ou non immunisées sont infectées.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!