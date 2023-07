Amenez la famille lors d’une visite guidée à vélo le long de la rivière Fox – Shaw Local

Le district de la réserve forestière du comté de Kane invite les familles à se joindre à une balade à vélo de 10 km de 10 h à midi le dimanche 10 septembre, à partir de la réserve forestière Les Arends à Batavia.

La visite se dirigera vers le sud sur le Fox River Trail jusqu’à North Aurora, de l’autre côté de la rivière à travers la réserve forestière de Glenwood Park et jusqu’au centre-ville de Batavia. Tout au long de la visite, un naturaliste du Forest Preserve District fera des arrêts en cours de route pour interpréter l’histoire naturelle et culturelle des réserves forestières. Les participants peuvent s’imprégner de la beauté de la rivière et de ses environs, tout en découvrant la diversité de la flore et de la faune de la région, selon un communiqué de presse.

Les participants doivent fournir leurs propres vélos et porter un casque tout au long de la visite. Tous les déplacements se feront sur des surfaces pavées. La réserve forestière Les Arends est située au 2S731 Route 31 à Batavia.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, appelez le 630-444-3190 ou envoyez un e-mail à [email protected].