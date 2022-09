Amenez des immigrants dans l’Illinois pour occuper des emplois vacants – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Au lieu de proposer des solutions à la situation frontalière au Congrès, la version actuelle du parti républicain aime s’asseoir en toute sécurité et confortablement sur la touche et critiquer. C’est une vieille tactique de ceux qui ne font rien. Il est beaucoup plus facile de se plaindre que de résoudre.

Les entreprises ont des panneaux “Help Wanted” dans tout le pays. Nous avons besoin de travailleurs et il y a une abondance de personnes du monde entier prêtes à venir travailler ici. Beaucoup d’entre eux de nos voisins du sud. Au lieu de les accueillir, les républicains les diabolisent ainsi que les efforts pour les aider. Le gouverneur du Texas utilise un coup politique, non pas pour résoudre le problème, mais pour rendre publique une situation dont tout le monde sait déjà qu’elle est rompue. Aux dépens des résidents du Texas, les migrants sont expédiés vers d’autres villes de son choix. Heureusement, il choisit les États bleus plutôt que les États rouges, car dans les États bleus, ils seront accueillis et aidés, et non diabolisés.

L’Illinois a un cœur accueillant et bientôt ces travailleurs acharnés combleront certains des postes vacants que les entreprises recherchent. Espérons que d’autres arriveront pour combler encore plus de postes vacants, car les entreprises ont besoin de leur énergie !

Par un accident de naissance et l’immigration de mes ancêtres, je suis né au paradis du Midwest. Par un autre accident de naissance, des immigrés sont nés ailleurs. C’est la seule différence.

Les États-Unis attendaient depuis longtemps une politique d’immigration humaine et réalisable. Votez pour ceux qui comprennent cela.

John S. Strauss

Collines de Campton