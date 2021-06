L’équipe de l’AFL basée à Melbourne, Collingwood, est autorisée à voyager pour son match de samedi contre les Crows à l’Adelaide Oval, malgré la fermeture de la frontière de l’État de Victoria en raison d’une épidémie de cas de Covid.

Collingwood – ou les Magpies, comme on les appelle – ont été autorisés à jouer car l’équipe est déjà soumise à des mesures de quarantaine.

Cependant, seul le personnel essentiel se rendra en Australie-Méridionale pour le match d’Adélaïde, où des foules pouvant accueillir jusqu’à 50 000 fans sont autorisées à l’Oval.

Le directeur de la santé publique de l’Australie-Méridionale, le professeur Nicola Spurrier, a publié mercredi une déclaration pour justifier la décision, décrivant le risque comme « négligeable » – mais néanmoins en donnant quelques conseils utiles à ceux qui assistent au match.

Oui, c'est sérieux. Ne touchez pas à cette balle ! La répression de Covid Sherrin d'Adelaide.

« Nous regardons les sièges en ce moment et, bien sûr, nous regardons le ballon », dit Spurrier.

«Parce que parfois le ballon, non pas que j’ai assisté à de nombreux matchs de football, mais j’ai remarqué qu’il arrivait parfois qu’il soit botté dans la foule.

« Nous travaillons sur les détails de ce que cela signifiera. Si vous êtes à Adelaide Oval et que le ballon vient vers vous, mon conseil est de vous esquiver et de ne pas toucher ce ballon. »

Le clip a généré des commentaires de certains utilisateurs de Twitter perplexes qui se sont demandé si c’était même sérieux.

« Sûrement, cette histoire est à prendre ? » a écrit une personne.

Un autre a ajouté : « C’est carrément pathétique, même plus risible. »

« Ça y est, j’ai fini » a écrit un fan, comme l’a dit un autre : « À quel point sommes-nous devenus stupides en tant que société ? »

C'est carrément pathétique, même plus risible

À quel point sommes-nous devenus stupides en tant que société ?

« Nicola avait du mal à paraître convaincante tout en justifiant l’exemption de Collingwood et pensait qu’elle irait pour l’or avec » ne touche pas la balle, si elle vient vers toi, canard « …. ridicule », lire un autre commentaire.

Nicola avait du mal à paraître convaincante tout en justifiant l'exemption de Collingwood et pensait qu'elle irait pour l'or avec « ne touchez pas la balle, si elle vient vers vous, canard »… ridicule.

« Wow, c’est une véritable paranoïa authentique du TOC », ajouta un autre observateur.

«Je me soucie beaucoup des gens et je ne veux pas voir les gens se blesser/mourir, mais le gouvernement doit permettre aux gens de montrer leurs responsabilités envers eux-mêmes et les autres.

« Amener l’état de nounou à un autre niveau… »

Wow, c'est une véritable paranoïa authentique du TOC. Je me soucie beaucoup des gens et je ne veux pas voir les gens se blesser / mourir, mais le gouvernement doit permettre aux gens de montrer leurs responsabilités envers eux-mêmes et les autres. Faire passer l'état de nounou à un autre niveau …

Suggérant une solution au problème potentiel de transmission aéroportée de Covid à partir d’un ballon de football volant, un fan a écrit : « Mettons un filet autour du sol alors. »

Mettons un filet autour du sol alors.

Victoria, qui est le deuxième État le plus peuplé d’Australie, restera enfermée jusqu’au 10 juin.

Le «groupe» actuel de cas actifs de Covid a atteint 60 dans l’État mercredi, un petit chiffre par rapport à ailleurs dans le monde, bien que l’Australie continue d’opérer avec beaucoup de prudence – peut-être mieux démontré par le professeur Spurrier.